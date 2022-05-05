Зеленский обратился к народу Дании в годовщину освобождения страны от нацистов

Глава государства также поблагодарил датский народ за поддержку в борьбе против российской агрессии

Зеленский обратился к народу Дании / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Дании в годовщину освобождения от нацистов. Он отметил, что после Второй мировой войны весь мир надеялся, что она станет последней, и больше никому не захочется разрушить мир. Но сейчас война пришла в Украину.

Об этом Зеленский сказал в обращении.

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"Пять лет. Именно в этот день завершились пять долгих лет оккупации вашей страны нацистами. Они проиграли. А свобода победила. Жизнь победила. Дания и весь мир тогда праздновали и надеялись, что уже столь жестокая война станет последней и что больше никому не захочется разрушить мир", – сказал Зеленский.

Он отметил, что война снова пришла.

"Она здесь и сейчас. Она в Украине. И не собирается останавливаться на нашей земле. И она уже стала такой же жестокой, как и та война, победу в которой все мы вспоминаем каждый год в мае. Я помню, как обращался к вам и к Фолькетингу на 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Я говорил тогда, что Россия применила против нашей страны 1370 ракет. На сегодня – уже 1993. Просто представьте, сколько жизней они унесли. Большинство из них ударило по невоенным объектам. Тогда, 29 марта, я говорил вам, что российские оккупанты разрушили 773 образовательных объекта в нашей стране, а на сегодняшний день – уже вдвое больше", – сказал Зеленский.

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Оккупанты убили уже 220 украинских детей.

"Но когда я обращался к вам в прошлый раз, в перечне убитых детей было 144 фамилии. Вы видите, как растут эти страшные цифры. Было 144. Теперь – 220 убитых детей! Они даже не успели почувствовать, что такое жизнь", – сказал президент Украины.

Он добавил, что Россия еще не готова приостановить войну. Там мечтают о захвате Украины и других европейских стран. Там еще мечтают о том, что свобода в Европе должна исчезнуть.

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"Но их мечты не должны сбыться. Должна сбыться мечта о мире. Наша и ваша мечта. Так же как это было 77 лет назад. Именно сейчас и именно в Украине решается то, как будут жить люди на нашем континенте. Будет ли мир. Не только у нас, а у наших соседей, у нас с вами. Зло не знает, что такое государственные границы. Тирания никогда не останавливается на захвате только одной страны", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Данию за помощь в борьбе против РФ.

"Я верю, что так же, как я сейчас обращаюсь к вашему народу, когда вы отмечаете годовщину освобождения вашей страны, ваши представители будут обращаться к украинскому народу, когда мы будем праздновать годовщину наступления нашего мира. Сейчас, как и каждый год, вы зажигаете по всей стране свечи в память о той войне и победе над злом... И я прошу, когда вы видите теплый свет свечей, вспоминайте, пожалуйста, об украинских детях... О тех 220 детях, чьи жизни унесла эта война. Вспоминайте, что Европе по силам сделать так, чтобы этот страшный перечень убитых детей не рос. Никогда снова. Спасибо каждому и каждой из вас" – сказал Зеленский.

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