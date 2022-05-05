Зеленский: Все преступления РФ получат надлежащий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он рассказал, как прошли сутки 4 мая.

Видео появилось на канале Офиса президента в YouTube.

"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове — известном журналисте. Уверен, вы видели его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким — с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал. В 17-м году он первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде. Когда пришел ковид, он не боялся. Две недели жил в Санжарах, куда привезли украинцев из Китая. С первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб на Харьковщине, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. И мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, которые отдали жизнь за Украину!

Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти — из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня выехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать. Встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из "Азовстали". Все они получают необходимую помощь. Все они получат от нашего государства самое заботливое отношение. Благодарен всем, кто занимается тем, чтобы эвакуационная операция была и чтобы она была успешной: Ирине Верещук, Андрею Ермаку, Давиду Арахамии, представителям ООН, Международному комитету Красного Креста, каждому и каждой, благодаря кому достигли договоренности и обеспечили тишину и коридор для людей. Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей с "Азовстали", из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы удалось их спасти, нужно продление режима "тишины". Украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из тех укрытий под землей. В имеющихся условиях, не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все удастся.

Говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. О том, что уже удалось. О том, что еще должны сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города. Не было ни одного дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. И я благодарен всем, кто помогает.

Говорил с премьер-министром Израиля Беннетом. Поздравил его с Днем независимости государства Израиль. Проговорили ситуацию на востоке нашего государства и особенно в Мариуполе. А также обсудили скандальные и абсолютно недопустимые высказывания министра иностранных дел России, которые возмутили весь мир.

Говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Договорились последующие дипломатические шаги нужны ради мира. Обсудили – как привлечь к ответственности всех военных преступников. Каждого русского военного и каждого командира, которые убивали, пытали и издевались над нашими людьми.

Сегодня российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и других наших регионов. Все эти преступления получат надлежащий ответ. Как юридический, так и вполне практический – на поле боя.

Обратился сегодня к народу Дании по случаю Дня освобождения. 77 лет назад нацистов выгнали из этой страны. Каждый год в мае все европейцы, все порядочные люди на земле вспоминают этот подвиг. Победу над самым страшным злом в истории человечества. Победу в войне против нацизма. Но вспоминать — значит не просто помнить. Это значит помнить и реально стараться не допускать никогда снова того, что несли Европе нацисты. Именно украинцы и украинки вместе с нашими друзьями и партнерами – антивоенная коалиция, как в свое время была антигитлеровская – сдерживают сейчас тех, кто точно забыл, чему люди радовались в 1945-м. Потому что если бы в России действительно все помнили бы, эта война сейчас просто не началась бы.

Уже традиционно перед записью вечернего обращения к вам подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 35 военнослужащих 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Благодарен всем нашим героям! Всем, кто встал на защиту нашего государства. Слава Украине!", — сказал президент.