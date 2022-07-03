Зеленский объяснил, что означает уход ВСУ из Лисичанска

Украинские военные еще вернутся в населенный пункт

Зеленский рассказал об уходе ВСУ из Лисичанска/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно украинская армия вернется в Лисичанск и освободит город от российских кафиров.

Об этом глава государства сказал во время видеообращения к украинцам.

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"Мы уничтожаем потенциал оккупантов – день за днем, просчитано, мощно. И, конечно, полученные нами системы HIMARS, современные пушки и другое оружие от партнеров играют при этом важную роль. Не меньшую роль играет и то, что мы бережем жизнь наших воинов. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь превыше всего. И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает лишь одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и благодаря наращиванию поставок современного оружия. Украина ничего не отдает", — сказал Зеленский.

ВСУ были вынуждены отойти из Лисичанска

После тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены уйти с позиций и рубежей. Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать нашу страну.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Украина продолжает борьбу:

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"К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданскую и военную обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у Зеленского дали резкий ответ на ультиматум Москвы. Также мы писали, что президент Украины тремя словами описал будущее россиян.