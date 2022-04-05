Зеленский объяснил, почему Украина предложила РФ 15 лет переговоров по Крыму

Президент считает сейчас, что это решение неплохое. Однако решения и позиции могут изменяться, заявляет глава страны

Зеленский рассказал про переговоры по Крыму / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленскийобъяснил, почему Украина предложила России 15 лет переговоров по Крыму. Все для того, чтобы за это время решить вопрос Крыма дипломатически.

Об этом он сообщил во время интервью украинским журналистам.

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"10-15 лет – это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем. Если мы берем с вами дипломатический путь, то это формат, который предлагается не решать сейчас, а решить хоть завтра относительно этого. Я считаю сейчас, что это решение неплохое. Однако решения и позиции могут изменяться", – говорит Владимир Зеленский.

Украинцы не согласятся отдать ни один город

Ранее глава страны заявлял, что Украина не может выполнить ультиматум России.

"Украина не может выполнить ультиматум России. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, – мы не можем этого сделать. Сам народ защищает наше государство", – сказал президент.

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