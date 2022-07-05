Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетные обстрелы ⚠ Угроза из Беларуси 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский потребовал новую систему гарантий безопасности для Украины (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 12:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам президента, обеспечить безопасность Украине – это дать долгосрочную безопасность всей Европе
Владимир Зеленский заявил, что создадут систему гарантий безопасности, которая защитит Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский заявил, что создадут систему гарантий безопасности, которая защитит Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире". Он заявил, что власти сделают все, чтобы больше никогда не было ни одной "серой" зоны, в которой могла бы оказаться наша страна.

Об этом сообщает Офис президента.

Реклама

"Мы делаем все, чтобы больше никогда не было ни одной "серой" зоны, в которой могла бы оказаться Украина. Мы стали кандидатом на вступление в Европейский Союз и сделаем все для интеграции по всем возможным направлениям", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что также создадут систему гарантий безопасности, которая защитит Украину, пока мы не в НАТО.

"В чем наш принцип? Россия рассматривает именно территорию нашего государства как плацдарм для захвата других европейских стран. А значит, обеспечить безопасность Украине – это дать долгосрочную безопасность всей Европе", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, сейчас Европа объединена так, как не была объединена многие десятилетия. Еще пять лет назад вообще невозможно было представить, что Европа достигнет такого объединения, а многие дискуссии велись о том, как далеко зайдет раздельность Европы.

"Украина это поправила. И мы должны работать над еще большей объединенностью. Европа – это глобальный субъект. Так должно быть. И так может быть только с Украиной", – подытожил президент.

Другие заявления Зеленского

Раньше Зеленский обратился к лидерам НАТО. Он заявил, что Украина, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире были стабильность и мир. Президент призвал страны – члены Альянса помочь Украине закончить войну с Россией.

Реклама

В интервью американскому каналу NBC президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война, которую развязала Россия, закончится только победой Украины.

Также он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно болен, но болезнь его несколько сложнее, чем та, о которой распространяют информацию. По словам Зеленского, эта болезнь – ненависть к украинцам.

Кроме того, президент Украины обратился к участникам 4GameChangers Festival, который проходит в Вене. Он подчеркнул, что победа Украины в войне, которую развязала Россия, — это шанс мира на прогрессивное будущее.

Реклама

Также президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария). Он заявил, что эта конференция может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 июля
1
Личный состав 36350
Личный состав
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артиллерия 806
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2634
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Павел Проскурников – начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья. Офицер, который вместе с товарищами ежедневно спасает жителей города, сделал романтическое предложение любимой девушке Анастасии. Для этого он придумал легенду…
Как любовь побеждает войну
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.58

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19893.67

Binance Coin (BNB)

229.91

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.82

Theta (THETA)

1.22

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять