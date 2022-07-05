Зеленский потребовал новую систему гарантий безопасности для Украины (видео)

По словам президента, обеспечить безопасность Украине – это дать долгосрочную безопасность всей Европе

Владимир Зеленский заявил, что создадут систему гарантий безопасности, которая защитит Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире". Он заявил, что власти сделают все, чтобы больше никогда не было ни одной "серой" зоны, в которой могла бы оказаться наша страна.

Об этом сообщает Офис президента.

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"Мы делаем все, чтобы больше никогда не было ни одной "серой" зоны, в которой могла бы оказаться Украина. Мы стали кандидатом на вступление в Европейский Союз и сделаем все для интеграции по всем возможным направлениям", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что также создадут систему гарантий безопасности, которая защитит Украину, пока мы не в НАТО.

"В чем наш принцип? Россия рассматривает именно территорию нашего государства как плацдарм для захвата других европейских стран. А значит, обеспечить безопасность Украине – это дать долгосрочную безопасность всей Европе", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, сейчас Европа объединена так, как не была объединена многие десятилетия. Еще пять лет назад вообще невозможно было представить, что Европа достигнет такого объединения, а многие дискуссии велись о том, как далеко зайдет раздельность Европы.

"Украина это поправила. И мы должны работать над еще большей объединенностью. Европа – это глобальный субъект. Так должно быть. И так может быть только с Украиной", – подытожил президент.

Другие заявления Зеленского

Раньше Зеленский обратился к лидерам НАТО. Он заявил, что Украина, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире были стабильность и мир. Президент призвал страны – члены Альянса помочь Украине закончить войну с Россией.

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В интервью американскому каналу NBC президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война, которую развязала Россия, закончится только победой Украины.

Также он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно болен, но болезнь его несколько сложнее, чем та, о которой распространяют информацию. По словам Зеленского, эта болезнь – ненависть к украинцам.

Кроме того, президент Украины обратился к участникам 4GameChangers Festival, который проходит в Вене. Он подчеркнул, что победа Украины в войне, которую развязала Россия, — это шанс мира на прогрессивное будущее.

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Также президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария). Он заявил, что эта конференция может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира.