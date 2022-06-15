Зеленский рассказал парламенту Чехии, что нужно Украине для победы

Президент обратился к очередной европейской стране

Зеленский выступил перед парламентом Чехии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Чехии. Он напомнил о поступках Советского Союза в отношении чехов и призвал их поддержать нашу страну в борьбе с Россией. Видео его обращения опубликовал Офис президента.

"Чешский народ прекрасно знает, чем завершаются компромиссы за чужой счет и к чему приводят уступки тирании, которая предлагает забрать лишь якобы часть желаемой территории, чтобы сделать вид, что агрессия прекратилась. Кто хочет захватить все, никогда не остановится, взяв только часть. Я призываю вас и дальше вместе с нами, не останавливаясь ни на мгновение, убеждать в этой простой истине всех, кто до сих пор не решился четко избрать сторону в противостоянии, которое длится уже 112-й день. Украина должна получить все для победы", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Кремль интересует захват не только Украины.

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"Мы противостоим тирании, которая, как и в прошлом, не хочет останавливаться только на территории Украины. Она считает своей мишенью всех в Европе, всех живущих свободной и своей жизнью. Россию не интересуют только наши города Мариуполь, Северодонецк, Харьков, Одесса и Киев. Нет. Ее амбиции направлены на огромное пространство от Варшавы до Софии, от Праги до Таллинна", — сказал он.

Украинский президент сказал, в чем нуждается Украина для того, чтобы защитить себя, а вместе с тем и западные страны.

"Украина должна получить все для победы. Современное достаточно мощное оружие, чтобы пересилить российскую армию. Финансовую поддержку, чтобы иметь ресурсы против России, чьи накопления и доходы до сих пор очень значительны — за сто дней этой войны от 24 февраля и только на продаже энергоресурсов Россия заработала уже 93 миллиарда евро. Также Украина должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец-то выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно – утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе", — сказал Зеленский.

О чем раньше говорил Зеленский

Вечером во вторник, 14 июня, президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что Украине нужно современное противоракетное оружие. По словам главы государства, у нашей страны его пока нет в достаточном количестве.

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Во время пресс-конференции для датских СМИ президент Зеленский сказал, что от поставок оружия Украине зависит скорость деоккупации территорий нашего государства.

Также Владимир Зеленский резко отреагировал на критику президента США Джо Байдена о том, что он "не захотел слышать предупреждения" о предстоящем полномасштабном вторжении России. Глава государства отметил, что партнеры наоборот – не захотели слышать именно его.

Кроме того, Зеленский 13 июня провел разговор онлайн с президентами Польши и Словакии Анджеем Дудой и Зузаной Чапутовой. Глава государства поблагодарил их за поддержку и рассказал о боевых действиях в Украине.