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Зеленский: В Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 22:16
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Глава государства провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
Против РФ готовят новые санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"
Против РФ готовят новые санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube

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Что сказал президент?

  • Состоялась встреча с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Обсудили оборонную, финансовую и санкционную помощь Украине. А также евроинтеграцию, движение и подготовку к восстановлению Украины после войны.
  • Шарль Мишель вместе со своей командой посетил Бородянку Киевской области. Договорились сделать вместе все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, которые виновны в военных преступлениях.
  • Сегодня опубликовали план по ужесточению санкций против России. Он предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из России. Когда это будет имплементировано, Россия потеряет возможность финансировать военную машину.
  • В Евросоюзе продолжается подготовка шестого санкционного пакета. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему мучительным для российского государства в целом.
  • Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские Вооруженные Силы должны быть определены террористической организацией.
  • В Киеве возобновили работу представительство Евросоюза и посольства дружественных государств. Уже работают 18 представительств: Италии, Ирана, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Святого Престола, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и других.
  • Освобождено уже 934 населенных пункта, а полиция возобновила работу в 435-ти. Органы местного самоуправления и их исполнительные органы заработали в 431-й общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361-м населенном пункте.
  • Ситуация на востоке и юге нашей страны остается максимально жесткой. Оккупанты не оставляют попыток за счет нового масштабного наступления завоевать хоть какую-то победу для себя.
  • Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 49 посмертно. Пятерым нашим военным присвоено звание Герой Украины посмертно.

Зеленский отреагировал на "референдумы" на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что оккупанты проводят "референдумы" на юге Украины. Он назвал это жалким поступком.

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России, как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дня войны оккупантами удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов", — заявил глава государства.

Зеленский поблагодарил украинцев, которые находясь на временно оккупированных территориях продолжают отстаивать свою четкую позицию.

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"Никакого сотрудничества с оккупантами. Чем более принципиальными будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь", — сказал Зеленский.

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Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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