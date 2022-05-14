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Зеленский выступит на форуме в Давосе

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 мая, 09:24
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Кроме Зеленского, в дискуссиях примут участие другие украинские политики, которые приедут лично
Зеленский выступит с речью
Зеленский выступит с речью / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме, который будет проходить в Давосе с 22 по 26 мая.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Мир переживает поворотный момент истории, и это требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем. (Выступление Зеленского) будет важным "украинским моментом", чтобы вместе с другими высокопоставленными украинскими представителями обсудить события в правительстве, бизнесе, обществе и будущее их страны, которое окажет влияние на нас всех как глобальное сообщество", - сказал спикер WEF Янн Цопф.

Зеленский обратится к участникам форума по видеосвязи. Выступление намечено на 23 мая.

Кроме этого форум лично посетят министр цифровой трансформации Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

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Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Магдалена Андерссон договорились о сотрудничестве в сфере энергетики и дальнейшей оборонной поддержке Украины. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Глава государства провел телефонный разговор с главой правительства Швеции. Стороны договорились усилить партнерство двух стран.

"Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, ужесточение санкций против РФ. В День Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности!" – написал Зеленский.

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Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

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