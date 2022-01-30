Давня душевна травма? Чому солдат міг влаштувати криваву бійню у Дніпрі

Солдат Артемій Рябчук, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, після затримання поводився неадекватно. Ексрадник голови МВС Валерій Поцілуйко вважає, що хлопець міг мати давню душевну травму, яка могла відіграти ключову роль у день трагедії.
Про це Поцілуйко заявив у ефірі каналу "Україна 24".
Експерт уточнив, що заздалегідь такі психологічні проблеми помітити практично неможливо.
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"У нього міг бути стан сильного душевного хвилювання, яке він переживав раніше. А слова чи якісь дії могли стати тригерами, і в цей час конкретний цей стан сильного душевного хвилювання міг відновитися, і він міг скоїти злочин", – пояснив Поцілуйко.
При цьому він уточнив, що точну причину трагедії наразі називати рано, адже про стан хлопця мають сказати медпрацівники, а не інші експерти.
Поводився неадекватно?
Деякі психіатри вже заявили, що на відео видно, нібито у Рябчука не було хвилювання під час злочину. Проте ексрадник голови МВС вважає інакше, оскільки під час допиту хлопець поводився неадекватно.
"Його розмова після затримання вказує на те, що він неадекватно поводиться. Він посміхається, я сказав би, що це і є наслідки посттравматичного синдрому", – сказав Поцілуйко.
Коротко про НП
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами чоловіка, командири доводили солдатів строкової служби до самогубства, потім приховували факти й навіть одержували підвищення.