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Кривава бійня у Дніпрі: ДБР шукає жінку, яка вивезла стрілка із міста

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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29 січня, 20:06
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Слідчі просять свідків, які бачили Рябчука, вийти на зв'язок
Аби втекти з місця злочину, Рябчук зупиняв попутки з автоматом у руках. Колаж "Сьогодні"
Аби втекти з місця злочину, Рябчук зупиняв попутки з автоматом у руках. Колаж "Сьогодні"


Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з поліцією шукають у Дніпрі свідків та очевидців, які бачили нацгвардійця Артемія Рябчука після втечі з місця розстріл людей на Південному машинобудівному заводі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

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Деталі

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як втік з місця події з бойовою зброєю, ходив житловими кварталами міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.

"Зупинивши один із легкових автомобілів, він наказав жінці відвезти його до міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали", – повідомили у ДБР.

У зв'язку з цим правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили у цей період Артемія Рябчука, зв'язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.

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Коротко про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
  • Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одещини.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримуватиметься у СІЗО.

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