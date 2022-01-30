Одним абзацом. Все про розслідування щодо дніпровського стрільця

Солдат після свого вчинку сам попросив випадкову жінку зателефонувати до поліції та повідомити про його місцеперебування

Артемій Рябчук у суді визнав свою провину та попросив не відправляти його на гауптвахту / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 27 січня, у Дніпрі 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук взяв автомат у збройовій кімнаті та розстріляв товаришів по службі. Суд уже обрав запобіжний захід стрільцю.

Все, що потрібно знати про розслідування трагедії

Стрілка затримали у Підгородному. Рябчук, перебуваючи у місті, попросив випадкову жінку зателефонувати до поліції та повідомити про його місцеперебування. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у Facebook написав, що Рябчук понесе найсуворішу відповідальність, передбачену законом. У ДБР повідомили, що відкрито кримінальну справу за статтею про особливо жорстоке вбивство кількох осіб. Стрільцю може загрожувати довічне ув'язнення. Дніпровського стрільця, який убив п'ятьох людей, 28 січня привезли до суду. Там йому обрали запобіжний захід. Стрілець попросив, щоб його не відправляли на гауптвахту, а відправили до слідчого ізолятора. Пізніше Рябчуку призначили 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Підозрюваного триматимуть у СІЗО. Як розповів адвокат підозрюваного Ігор Степанов, Рябчук задоволений рішенням суду з погляду на його внутрішні побоювання за життя. За словами адвоката, Рябчука принижували, що й спричинило криваву трагедію 27 січня. Крім того, у процесі слідства буде встановлено, чи не був хлопець у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, також йому призначать експертизу з психологічного стану. Зазначається, що правоохоронці перевіряють кілька версій трагедії, а також інформацію про цькування хлопця і бійку, яка нібито сталася кілька місяців тому між військовими. 29 січня слідством було встановлено, що підозрюваний, після того як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив житловими кварталами міста Дніпра біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один із легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його до міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали. У зв'язку з цим правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили у цей період Артемія Рябчука, зв'язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.

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