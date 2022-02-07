"Жодної пощади!" Що сказала мама Жанни Шарової про прихильників дніпровського стрільця

Стала відома реакція родичів постраждалих під час розстрілу на наявність прихильників Артема Рябчука, який розстріляв десятьох людей у Дніпрі. Мама постраждалої Жанни Шарової вибачити стрільця не готова.
Про це Неля Шарова розповіла сайту "Сьогодні".
Жінка каже, що підозрюваного за скоєне треба посадити на довічне.
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"Різні є люди. Від мене йому не було б жодної пощади. Нехай відповідає за те, що зробив. Я розумію і його матір, але і я як мати… Тільки на довічне його!", – каже мати Жанни Шарової.
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.
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