Боевики массово забирают жителей Донецка в военкоматы – эксклюзив

На Донбассе продолжается эвакуация жителей оккупированных территорий. Кроме этого, набирает обороты мобилизация.
Об этом жители Донецка сообщили корреспонденту "Сегодня".
"Мобилизация у нас только набирает обороты. Мужчин забирают в военкоматы, но не на передовую, а выполнять какие-то работы и прочую мелочевку. Но все боятся, что наших 18-летних пацанов отправят на передовую. Что касается обстановки в городе, то ночью было громко, но не так сильно, как сутки назад. В час ночи, правда, что- то очень сильно рвануло в районе телецентра",- рассказал нам дончанин, попросивший не указывать его имени в прессе.
К этому дончане добавили, что на их взгляд, эвакуация хоть и идет, но сбавила темпы.
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Какая ситуация на Донбассе?
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- Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Сказка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там были дети и сотрудники. Как стало известно, 8 детей были эвакуированы из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
- По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
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