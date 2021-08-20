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Бойовики знову стріляють на Донбасі – загинув український військовий

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
20 серпня, 08:56
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19 серпня режим припинення вогню порушили дев'ять разів

Протягом минулої доби, 19 серпня, бойовики дев'ять разів порушили режим порушення вогню – в результаті обстрілів загинув український військовий.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики стріляли:

  • Біля Кримського стріляли з мінометів 120-го калібру.
  • Поблизу Невельського та Новозванівки застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
  • В районі населеного пункту Красногорівка стріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Біля Південного вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Новоолександрівки зі стрілецької зброї.
  • Неподалік Нью-Йорку зі станкових протитанкових гранатометів.
  • На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині – ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

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В результаті ворожих обстрілів український військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Українська сторона СЦКК повідомила про порушення представникам Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій та Луганській областях.
  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна є неоголошеною. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що 17 серпня на Донбасі внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

Нагадаємо, що на Донбасі поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогнюодин військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області.

Також 6 серпня бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

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