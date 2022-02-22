Ездят военные и вылавливают. Мы узнали, что происходит в Донецке – эксклюзив

Журналисты сайта "Сегодня" пообщались с жителями Донецка

В городе началась паника / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе уже несколько дней продолжаются массовые обстрелы оккупированных территорий. Жители Донецка сообщили корреспонденту "Сегодня", что звуки канонад не утихают.

"Думали, что будет тише. Утром действительно так и было, но сейчас стало громче. Взрывы, обстрелы продолжаются. Мужиков на улице почти нет, попрятались дома как по норам, потому что ездят военные и вылавливают, чтобы забрать в военкомат", – рассказала нам одна из дончанок.

Местные жители уже узнают оружие по звуку.

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"По звуку можно понять, что работают не "Грады", а какое-то другое, может быть, более тяжелое орудие", – говорят нам сейчас дончане.

Какая ситуация на Донбассе?

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