Ездят военные и вылавливают. Мы узнали, что происходит в Донецке – эксклюзив

На Донбассе уже несколько дней продолжаются массовые обстрелы оккупированных территорий. Жители Донецка сообщили корреспонденту "Сегодня", что звуки канонад не утихают.
"Думали, что будет тише. Утром действительно так и было, но сейчас стало громче. Взрывы, обстрелы продолжаются. Мужиков на улице почти нет, попрятались дома как по норам, потому что ездят военные и вылавливают, чтобы забрать в военкомат", – рассказала нам одна из дончанок.
Местные жители уже узнают оружие по звуку.
"По звуку можно понять, что работают не "Грады", а какое-то другое, может быть, более тяжелое орудие", – говорят нам сейчас дончане.
Какая ситуация на Донбассе?
- Около города Счастье Луганской области утром 17 февраля пророссийские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево. Всех жителей Счастьенской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
- Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Сказка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там были дети и сотрудники. Как стало известно, 8 детей были эвакуированы из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
- По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Укрзализныця сообщила об обстреле ж/д станции Кондрашевская-Новая в Луганской области, однако сейчас станция и депо продолжают работу.
- Также произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея.
В Новой Кондрашовке Луганской области, что является районом Станицы Луганской, 17 февраля слышны взрывы и выстрели российских оккупантов. Местные жители записывают и публикуют видео опасных моментов.