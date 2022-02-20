Чоловіків забирають прямо з вулиць! З'явилося відео, як окупанти проводять мобілізацію

Окупанти оголосили мобілізацію в ОРДЛО для чоловіків. На вулицях Луганська "військова комендатура" бойовиків підходить до чоловіків та перевіряє їхні документи, а потім садить до автобусів.
Про це пишуть у Telegram-каналі Типовий Донецьк.
Російські найманці продовжують розповсюджувати фейки про те, що Україна планує йти у "наступ".
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Очевидці повідомляють, що у Луганську "військова комендатура" забирає чоловіків з вулиці та садить до автобусів. Таке спостерігається у кількох частинах міста.
Що пишуть у коментарях під відео
Дехто підтверджує той факт, що чоловіків забирають прямо з вулиці.
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"Нехай йдуть далі прапори вішати, дістали... Може вже вистачить", – обурюються в Мережі
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Як відбувається призов у ОРДЛО
Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" щодо постановки громадян ОРДЛО на військовий облік. Окупанти вже розносять чоловікам повістки та погрожують за неявку до військкомату. Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.
Окрім цього, окупанти розсилають SMS жителям ОРДЛО із погрозами про кримінальну відповідальність за неявку до військкомату.
"Чоловіки віком 18-55 років, терміново прибути у військові комісаріати за місцем прописки до 12:00 20.02.2022. За ухилення від явки на вас чекає притягнення до кримінальної відповідальності", – пишуть у SMS.
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