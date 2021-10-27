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"Мажорна" ДТП у Харкові: адвокати готові допомогти доньці загиблого

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 16:44
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Дочка загиблого 58-річного водія "Шевроле" у жахливій ДТП у Харкові – Анастасія – звернулася до небайдужих людей з проханням допомогти знайти хорошого адвоката
Адвокати готові допомогти дочці загиблого
Адвокати готові допомогти дочці загиблого / Фото: Колаж: Сьогодні

Партнер юридичної компанії "Міллер" Массі Найєм написав, що адвокати готові надати юридичні послуги дочці загиблого водія у ДТП у Харкові.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

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"Ми готові надати юридичні послуги доньці водія червоного aveo. Він загинув вчора в ДТП у Харкові. Хто має контакти – поділіться, будь ласка. Ми допоможемо відновити справедливість" , – написав Найєм.

Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

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Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному з записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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