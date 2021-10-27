Просить про допомогу! Донька загиблого у резонансній ДТП у Харкові записала відеозвернення

Чоловікові було 58 років. Цього дня сім'я планувала відзначати важливу подію

ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Донька загиблого 58-річного водія "Шевроле" у страшній ДТП у Харкові – Анастасія – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Відповідне відеозвернення дівчина опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

Реклама

Донька загиблого просить про допомогу

Як розповіла Анастасія, сьогодні їхня родина мала відзначати радісну подію, але, на жаль, її батько лежить у морзі.

"Мій тато лежить у морзі з вини 16-річного хлопця, який вирішив покатати своїх друзів. Хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації та людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримали його. Я прошу вас, знайдіться, не треба боятися. Страшно не це, а страшно жити потім із тим, що ви не зробите зараз", – сказала Анастасія.

Розвиток події

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Реклама

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

Раніше ми писали: