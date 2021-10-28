Мажорна ДТП у Харкові. Підліток зізнався, що був за кермом Infiniti та назвав причину аварії

Микола Харківський заявив, що був за кермом авто під час трагедії, але винен не він, а гальма, які нібито не спрацювали

Микола Харківський зізнався, що був за кермом Infiniti / Фото: Колаж: Сьогодні

Підозрюваний у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна Микола Харківський зізнався, що був за кермом автомобіля Infiniti. Підліток відповів на запитання під час перерви судового засідання, коли йому обирали запобіжний захід.

Про це повідомляє СТБ.

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"Були погані гальма"

Водночас юнак розповів журналістам, нібито машина не була повністю справна.

"Те, що кажуть, що машина цілком справна була – ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі… Не пам'ятаю, яка швидкість була… Ну, на відео видно навіть по камерах, що я гальмую, а воно не гальмує. Саме на відео почав гальмувати. Одразу ж", – розповів підозрюваний.

Офіційно свідчень не дав

За інформацією слідчих, надавати свідчення Микола відмовився. Під час засідання він не зміг чітко відповісти, чи був за кермом Infiniti. Перед засіданням його адвокат також повідомила, що нібито її підзахисний цього не пам'ятає.

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Що відомо про ДТП?