Мажорна ДТП у Харкові. Підліток зізнався, що був за кермом Infiniti та назвав причину аварії

Підозрюваний у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна Микола Харківський зізнався, що був за кермом автомобіля Infiniti. Підліток відповів на запитання під час перерви судового засідання, коли йому обирали запобіжний захід.
Про це повідомляє СТБ.
"Були погані гальма"
Водночас юнак розповів журналістам, нібито машина не була повністю справна.
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"Те, що кажуть, що машина цілком справна була – ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі… Не пам'ятаю, яка швидкість була… Ну, на відео видно навіть по камерах, що я гальмую, а воно не гальмує. Саме на відео почав гальмувати. Одразу ж", – розповів підозрюваний.
Офіційно свідчень не дав
За інформацією слідчих, надавати свідчення Микола відмовився. Під час засідання він не зміг чітко відповісти, чи був за кермом Infiniti. Перед засіданням його адвокат також повідомила, що нібито її підзахисний цього не пам'ятає.
Що відомо про ДТП?
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – "відзначився" стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та лайкою на поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.