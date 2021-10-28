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Мажорное ДТП в Харькове. Подросток признался, что был за рулем Infiniti и назвал причину аварии

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
28 октября, 19:31
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Николай Харьковский заявил, что был за рулем авто во время трагедии, но виноват не он, а тормоза, которые якобы не сработали
Николай Харьковский признался, что был за рулем Infiniti
Николай Харьковский признался, что был за рулем Infiniti / Фото: Коллаж: Сегодня

Подозреваемый в деле о смертельной ДТП на проспекте Гагарина Николай Харьковский признался, что был за рулем автомобиля Infiniti. Подросток ответил на вопрос в перерыве судебного заседания, когда ему избирали меру пресечения.

Об этом сообщает СТБ.

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"Были плохие тормоза"

При этом юноша рассказал журналистам, якобы машина не была полностью исправна.

"То, что говорят, машина полностью исправна была — нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе… Не помню, какая скорость была… Ну на видео видно даже по камерам, что я торможу, а оно не тормозит. Как раз на видео начал тормозить. Сразу же", – рассказал подозреваемый.

Официально показаний не дал

По информации следователей, давать показания Николай отказался. Во время заседания он не смог четко ответить, был ли за рулем Infiniti. Перед заседанием его адвокат также сообщила, якобы ее подзащитный этого не помнит.

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Что известно о ДТП?

  • В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.

  • Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
  • Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
  • В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
  • На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
  • 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.

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