Пожежа на базі відпочинку під Вінницею: помер ще один постраждалий

Щоб не згоріти живцем, троє працівників комплексу з 6-го поверху вистрибнули з вікон

Постраждалий на пожежі під Вінницею помер у лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

43-річний чоловік, який вистрибнув у вікно палаючої бази відпочинку під Вінницею – помер у лікарні. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман.

Як повідомляли раніше, у потерпілого були опіки та переломи. У дуже важкому стані він перебував у реанімації після НП.

Реклама

За словами медичного директора вінницької лікарні швидкої допомоги, чоловіка прооперували. У нього також була складна політравма з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкова травма та травма грудної клітки.

Зазначимо, що 19-річна дівчина досі у тяжкому стані.

Що відомо про пожежу?

Дах елітної бази відпочинку спалахнула вночі . Полум'я було такої сили, що його бачили за кілька кілометрів. Щоб не згоріти живцем, троє працівників комплексу з 6-го поверху вистрибнули з вікон.

. Полум'я було такої сили, що його бачили за кілька кілометрів. Щоб не згоріти живцем, троє працівників комплексу з 6-го поверху вистрибнули з вікон. 21-річна дівчина-кримчанка розбилася на смерть .

. Двоє чоловік і жінка вижили , але в них опіки, зламані ноги, плечі та розірвані внутрішні органи. Вони у вкрай тяжкому стані знаходились у реанімації.

, але в них опіки, зламані ноги, плечі та розірвані внутрішні органи. Вони у вкрай тяжкому стані знаходились у реанімації. У жінки менше травматичних ушкоджень, проте вона має 40% опіків тіла першого-другого ступенів.

Рятувальники евакуювали з готелю близько півсотні чоловік. Полум'я гасили не менше 3 годин. Дах вигорів повністю. 6-поверховий будинок у тріщинах.

У цьому комплексі ночували діти, які приїхали на збори з тхеквондо. Вік різний: від 5 до 15 років. Їх евакуювали. Розповідати деталі тренер не бажає. З дітьми все гаразд. Вони ж коли впізнали, то злякалися не на жарт.

Адміністратор бази відпочинку Жанна переконує: дітей у приміщенні, що спалахнуло, не було. Начебто комплекс не був житловим і в ньому ніхто не мешкав. Проте поліція має зовсім іншу версію. Наголошують, що діти на момент пожежі були у будівлі.

Чи було воно введено в експлуатацію і чи в ньому була пожежна сигналізація — з'ясовує слідство. Також експерти мають назвати причину займання .

. Поки що припускають, що сталося коротке замикання. У поліції вже розпочали кримінальне провадження. За порушення вимог пожежної безпеки винному загрожує до 8 років ув'язнення.

Читайте також: