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Майбутнє Європи формується в окопах під Сєверодонецьком: головні заяви влади за 25 травня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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25 травня, 13:25
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Зброя та санкції проти Росії – це ключ до перемоги, миру та безпеки в ЄС
Доля Європи залежить від українських військових. Фото: колаж "Сьогодні"
Доля Європи залежить від українських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 91-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти посилили наступ на Донбасі. Україна продовжує відбивати атаки загарбників, однак для повної перемоги над ворогом необхідна додаткова допомога об'єднаного Заходу.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 25 травня.

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Зеленський виступив у Давосі

Президент Володимир Зеленський виступив на українському сніданку в Давосі, де заявив, що закінчення війни в нашій країні залежить від багатьох факторів, а найсильнішою зброєю стала єдність українців

Український лідер наголосив, що закінчення війни залежить від бажання різних сторін, насамперед Заходу щодо твердості та озброєння, фінансової сили України.

"Бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з РФ. Воювати у цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми", – наголосив Зеленський.

Він додав, що також це залежить від бажання Володимира Путіна, тому що війна "у будь-якому разі закінчиться".

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Крім того, Зеленський вважає, що найсильнішою зброєю стала єдність усіх українців.

"Найсильнішою зброєю України на початковому етапі війни стало об'єднання всіх українців", – заявив президент.

Він зазначив, що об'єднання Європи ні у питанні надання зброї, ні у питанні вступу України до ЄС, ні у питанні прийняття до НАТО Фінляндії та Швеції поки що не видно.

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Україні терміново необхідні РСЗВ MLRS та системи ППО

Для протистояння російським окупантам Україні терміново потрібні РСЗВ MLRS та системи ППО. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Ми чекаємо на ці озброєння і закликаємо наших партнерів передати їх нам, без зайвих вагань. Зброя та санкції проти РФ – це ключ до перемоги, миру та безпеки в Європі. Спільна боротьба за мир сьогодні триває в Україні, а кожна хвилина вагань коштує нам дуже дорого – життя людей", – написав він.

Майбутнє Європи формується під Сєверодонецьком та Бахмутом

Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєверодонецьком та Бахмутом. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї. Хочете закінчення війни? Ключ до миру – у ваших столицях", – написав Подоляк.

У районі Лимана та Сєверодонецька продовжуються важкі бої

Ситуація на Донеччині за останні дні значно ускладнилася. У районі Лиману та Сєверодонецька продовжуються важкі бої. Проте на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося відбити наступ окупантів у районі трьох населених пунктів. Там ворог зазнав значних втрат. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 24 травня.

Наголошується, що на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Камишевахи, Яківлівки та Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат. На Лиманському напрямі ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії у районі населеного пункту Лиман.

На Сєверодонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії продовжуються.

"На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Новомихайлівки", – йдеться у повідомленні.

Головне про війну в Україні на ранок 25 травня – дивіться у відео ведучого Олексія Бурлакова на YouTube-каналі "Україна 4.5.0":

Втрати російських окупантів становлять 29 450 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 29 450 солдатів та 1305 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 29450 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1305 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 3213 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 606 (+0) од.;
  • РСЗВ ‒ 201 (+0) од.;
  • засоби ППО – 93 (+0) од.;
  • літаків – 206 (+1) од.;
  • вертольотів – 170 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11);
  • крилаті ракети – 112 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2217 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 44 (+1).

Як зазначає Генштаб, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Міноборони Великої Британії заявили, що в Україні РФ втратила стільки військових, скільки СРСР за 9 років в Афганістані. Це пов'язано із поганою тактикою.

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2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2218
Транспорт
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