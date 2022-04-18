Подоляк засумнівався, що Росія погодиться на обмін Медведчука

Радник голови ОП заявив, що куму Путіна немає жодного місця в нинішній Україні

Михайло Подоляк зазначив, що Медведчук спробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід. / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво Росії навряд чи погодиться на пропозицію затриманого голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Реклама

"Почуття самозбереження"

За його словами, Медведчуку "немає жодного місця в нинішній Україні".

"По суті, він – чи не ключова частина того огидного політико-інформаційного явища, яке сприяло формуванню в росіян несамовитої ненависті до нас. Тому, виходячи з почуття самозбереження, він спробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід – обміняти себе на справді важливих для нас героїв Маріуполя. І захисників, і мирних, що залишилися там", – сказав він.

Михайло Подоляк зазначив, що Віктор Медведчук наразі керується не людинолюбством, а лише бажанням не платити тут і зараз за численними боргами.

"Для нас – як для країни, яка цивілізована і дуже сильно любить своїх громадян – це справді важливо. Важливо витягнути всіх своїх громадян, усіх своїх маріупольців із варварських, кривавих рук російської армії. Втім сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців та азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і серйозно підтримати ініціативу Медведчука", – сказав Подоляк.

Пропозиція Медведчука

Сьогодні, 18 квітня, Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

Реклама

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Віктора Медведчука незабаром не обмінюватимуть, хоч би як закликала до цього дружина арештанта Оксана Марченко.

Читайте також: