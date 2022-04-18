Подоляк усомнился, что Россия согласится на обмен Медведчука

Советник главы ОП заявил, что куму Путина нет ни одного места в нынешней Украине

Михаил Подоляк отметил, что Медведчук попытался предложить единственный возможный для себя выход. / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство России вряд ли согласится на предложение задержанного главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Чувство самосохранения"

По его словам, Медведчук "нет ни одного места в нынешней Украине".

"По сути, он – едва ли не ключевая часть того отвратительного политико-информационного явления, которое способствовало формированию у россиян исступленной ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственный возможный для себя выход – обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И защитников, и мирных, которые остались там", – сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что Виктор Медведчук сейчас руководствуется не человеколюбием, а желанием не платить здесь и сейчас по многочисленным долгам.

"Для нас – как для страны, которая цивилизованная и очень сильно любит своих граждан – это действительно важно. Важно вытащить всех своих граждан, всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии. Впрочем, сомневаюсь, что сами россияне, просто упивающиеся кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на время в человеческий образ и серьезно поддержать инициативу Медведчука", – сказал Подоляк.

Предложение Медведчука

Сегодня, 18 апреля, Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Виктор Медведчук вскоре не будет обмениваться, как бы не призывала к этому жена арестанта Оксана Марченко.

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