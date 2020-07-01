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1 июля туроператор "ANEX Tour" проводил украинских туристов в солнечную Турцию

1 июля, 22:10

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Самолеты отправились в Турцию и Египет из Киева, Харькова и Запорожья

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Сегодня состоялись первые туристические рейсы, после объявления карантина и прекращения авиасообщения. Самолеты полетели в Турцию и Египет не только из Киева, но и из Харькова и Запорожья. Провожал туристов генеральный директор ООО "ТК Анекс Тур" в Украине Илькер Адигюзель.

Илькер Адигюзель, генеральный директор ООО

Илькер Адигюзель, генеральный директор ООО "ТК Анекс Тур" в Украине

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"Я рад видеть счастливых туристов, уже через несколько часов они будут купаться в море. Уверяю, что мы делали, делаем и будем делать все возможное для комфорта и безопасности наших туристов. Мы получили международный сертификат, удостоверяющий высокий уровень безопасности согласно четырем параметрам: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность работников", "Меры, принятые на объектах" и "Меры, принятые на транспортных средствах". Мы ответственно относимся к сложившейся ситуации и придерживаемся всех норм и правил безопасности".

Безопасность пассажира в аэропорту

Безопасность пассажира в аэропорту

График рейсов стабильный, сразу начали перевозки большого количества пассажиров и на сегодня все самолеты полностью заполнены. Авиаперевозчик "Азур Эйр Украина" говорит, что провел очень большую подготовительную работу, чтобы максимально обезопасить и сохранить комфорт путешественников.

Карен Антонов, генеральный директор ООО "Авиакомпании "Азур Эйр Украина"
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Карен Антонов, генеральный директор ООО "Авиакомпании "Азур Эйр Украина"

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"Мы очень ждали этого дня и готовились, соблюдая и внедряя требования и рекомендации Государственной Авиационной службы Украины и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Это очень большой объем работы. Для нас на первом месте – комфорт и безопасность пассажиров. Поэтому перед каждым рейсом самолет проходит не только полную техническую проверку, но и дезинфекцию", – отметил Карен Антонов, генеральный директор ООО "Авиакомпания "Азур Эйр Украина".

Социальная дистанция в аэропорту

Социальная дистанция в аэропорту

Для безопасности туристов на территории аэропорта проводится температурный скрининг, тщательно следят за соблюдением социальной дистанции и масочным режимом.

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Турист

Турист

Отметим, что ANEX Tour стал первым турецким туроператором, который получил "Сертификат здорового туризма" Министерства культуры и туризма в рамках мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.

Илькер Адигюзель (справа), Карен Антонов, Оксана Мартьянова

Илькер Адигюзель (справа), Карен Антонов, Оксана Мартьянова

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