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10 достижений Ярославского: за что Харьков присвоил бизнесмену звание "Почетный гражданин"

21 июля, 11:36

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ТОП-10 проектов Александра Ярославского для Харькова

Городская газета "Харьковские известия" собрала перечень наиболее известных добрых дел, которые сделал для города его почетный гражданин, известный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Многие знаковые истории Харькова связаны с именем владельца и президента группы DCH.

"Его любовь к родному городу и романтична, и практична, и бесконечна одновременно", — описывают авторы отношение Ярославского к родному городу. И приводят его показательное высказывание времен начала нынешней пандемии, когда бизнесмен активно занялся борьбой с коронавирусом. "Надо не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину, – сказал Ярославский, – а засунуть руку в карман до манжет и от души дать денег родному региону".

"Харьковские известия" подчеркивают: "Мы ограничили наш список добрых дел Александра Ярославского только самыми публичными проектами и только Харьковщиной".

ТОП-10 проектов Ярославского для Харькова, по мнению журналистов издания, выглядит так:

- $300 млн, вложенные Александром Ярославским для того, чтобы Харьков стал принимающим городом Евро-2012 (строительство стадиона, аэропорта, первого в городе luxury-отеля и др.);

- "золотая эра" харьковского футбольного клуба "Металлист" (6 "бронз", "серебро", еврокубки);

- регбийный клуб "Олимп" – самый титулованный в Украине, основа национальной сборной;

- возрождение Харьковского тракторного завода (ХТЗ);

- бизнес-парк "Экополис ХТЗ" ($1 млрд инвестиций к 2033 г.);

- путь харьковского "УкрСиббанка", который благодаря Ярославскому вышел на национальный уровень, а затем и на международный в составе BNP Paribas;

- успешное развитие международного аэропорта "Харьков", построенного Ярославским к Евро-2012 (1,3 млн пассажиров в 2019 г., приход международных авиаперевозчиков, европейское признание);

- Kharkiv Palace Hotel 5* как новая архитектурная достопримечательность, украшение пл. Свободы и центр деловой и культурной жизни национального и международного масштаба;

- системная поддержка харьковских вузов;

- антиCOVIDные меры, борьба с пандемией: ПЦР-тесты для Украины и Харькова, "искусственное легкое" для харьковских больниц, проднаборы и аптечки харьковским пенсионерам, мобилизация харьковского бизнес-сообщества.

Не словом, а делом — в этом весь Ярославский. "Если у тебя правильная идея и правильная цель, ты обязательно добьешься того, на что себя нацелил", — цитируют журналисты слова бизнесмена.

Напомним, что Харьковский горсовет несколько недель назад присвоил Александру Ярославскому звание "Почетный гражданин Харькова".

Традиция такого общественного признания заслуг выдающихся харьковчан уходит своими корнями в XIX век. Среди почетных граждан "первого призыва" в позапрошлом веке были Владислав Франковский, доктор медицины и основатель городской детской больницы; Александр Петров, харьковский губернатор в 1886-1895 годах; Леонард Гиршман, известный врач-офтальмолог. Всего 124 человека за время существования звания стали почетными гражданами города. Одновременно почетными гражданами и Харькова, и Харьковской обл. являются 12 человек, среди которых и Александр Ярославский.

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Харьков ярославский почетный гражданин DCH

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