150 000 детей получили помощь Фонда Рината Ахметова

В Мариуполе прошел круглый стол "Дети, пострадавшие от войны. Актуальные направления помощи", в котором принял участие Фонд Рината Ахметова. Организатором мероприятия выступил Мариупольский союз молодежи. Участниками стали представители ООН, ОБСЕ, украинских благотворительных фондов и местных органов власти.

В ходе состоявшегося обсуждения Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова, представил результаты деятельности программ и направлений Фонда, которые пятый год системно работают на Донбассе. Это "Мирное лето – детям Донбасса", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", а также доставка детских и взрослых продуктовых наборов для жителей 85 населенных пунктов на линии соприкосновения. В рамках этих программ порядка 150 000 детей получили помощь разного характера.

"Дети Донбасса сегодня нуждаются в особом внимании и поддержке. По данным ЮНИСЕФ, жизни более 200 тысяч ребят, проживающих в зоне боевых действий, ежедневно подвергаются опасности. Только с начала этого года на Донбассе были ранены 10 детей, а начиная с 2014 года – 268. С самых первых дней конфликта помощь детям стала приоритетом для Рината Ахметова. Фонд – единственный в Украине системно и масштабно более четырех лет помогает в реабилитации раненых детей Донбасса. Более 100 пострадавших ребят получили помощь по проекту "Реабилитация раненых детей". Они смогли пройти реабилитацию в лучших санаториях Украины. Раненым детям необходима системная помощь: большинству из них нужно проходить по несколько курсов восстановительного лечения. Но это только одна сторона проблемы", – рассказал Роман Рубченко.

Десятки тысяч ребят из зоны конфликта нуждаются также в психологическом восстановлении. Для них уже четвертое лето работает проект Фонда "Мирное лето – детям Донбасса". Благодаря ему 4000 детей, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, смогли пройти психологическую реабилитацию. С ними работали психологи Фонда, которые помогали справиться с посттравматическим синдромом.

"Фонд Рината Ахметова – единственный в Украине серьезно занимается этим вопросом. Работать с такими детьми нужно системно. Ведь большинство ребят после отдыха вынуждены вернуться в зону вооруженного конфликта. Поэтому очень важно не только выводить их из тревожного состояния, но и учить справляться со сложными ситуациями самостоятельно. Чем и занимались психологи Фонда, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", – отметил Рубченко.

Он также обратил внимание на еще одну острую тему – помощь больным детям, которые из-за вооруженного конфликта были лишены доступа к жизненно важным медикаментам. Это ребята, живущие на неподконтрольных территориях и из семей переселенцев. Для них работает проект "Лекарства детям". Фонд регулярно выдает жизненно необходимые препараты страдающим астмой и эпилепсией. Проект работает третий год, за это время помощь получили свыше 1300 детей.

В свою очередь Ксения Сухова, заместитель городского головы Мариуполя, рассказала, что в Мариуполе серьезно занимаются оказанием помощи детям, которые пострадали в результате военного конфликта.

"Наша ключевая задача – чтобы травма войны не осталась на всю жизнь с этими детьми. Наши дети – наше будущее. Если сегодня мы не будем заниматься этим вопросом, завтра можем столкнуться с еще более сложными проблемами. Я надеюсь, что сегодня, после продуктивного обсуждения, мы выработаем план помощи. И дальнейшие наши действия будут направлены на психологическую адаптацию и интеграцию детей в мирную жизнь", – отметила Ксения Сухова.

Как рассказала представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Елена Родионенко, наиболее уязвимые дети живут в непосредственной близости от контактной линии. По некоторым оценкам, только на контролируемой правительством стороне проживают более 55 тысяч ребят в пределах 15 км от линии разграничения. На сегодняшний день конфликт продолжает угрожать благополучию детей ежедневно.

Круглый стол прошел в преддверии Международного Дня мира, который отмечают 21 сентября.