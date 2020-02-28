Учебники для школ будут отбирать по-новому: что готовят в Минобразования

Времени на экспертизу учебников слишком мало, считает министр образования

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На учителей оказывают давление, чтобы в школы попали определенные учебники. Из-за этого в книгах полно ошибок, неточностей и незаконного использования авторских материалов, признает министр образования Анна Новосад. Только за последний месяц бурные обсуждения вызвали "фотожаба" с Киану Ривзом в учебнике по истории и карта из компьютерной игры в учебнике по географии.

Чтобы подобного не происходило, в Минобразования изменят процедуру отбора учебников.

Учителей подкупают и запугивают

От учителей зависит, какие учебники закупит государство. До 12 марта педагоги будут выбирать проекты учебников для третьего класса.

Но некоторые издательства, чтобы продвинуть свой учебник, давят на учителей, заявила министр образования Анна Новосад. Поэтому для учителей запустили "горячую линию" 044-248-17-50, по которой педагоги могут пожаловаться на давление во время отбора учебника.

"Учителей подкупают и на них давят, чтобы в школы попали определенные учебники. В результате школьники учатся по книгам, где полно фактологических ошибок, перекручиваний, незаконного использования авторских материалов. Это сказывается на качестве знаний. Без права учителя выбирать учебники изменений в школе не может быть", – говорит Новосад.

Учебники, которые набирают 40 тыс. и более голосов учителей, печатаются за счет госбюджета. А те, что набрали от 10 тыс. до 40 тыс. голосов, получают софинансирование. К слову, на учебники в бюджете заложено 587,6 млн грн.

Фото: А. Бойко

Конкурсный отбор состоит из двух этапов. Выбор учебников учителями – это заключительный этап перед тем, как книги начнут печатать.Но сначала книги оценивают 200 экспертов, которых выбирают конфиденциально, а их имена зашифровываются. Они проводят экспертизу по четырем направлениям: учебно-методическая, психолого-педагогическая, дизайнерская и антидискриминационная. Среди экспертов могут быть как учителя, так и ученые, представители общественных организаций. Все эксперты прошли обучение прежде, чем приступить к оценке учебников.

В этом году отбор проходят книги для третьего класса. Первый этап они уже прошли.

"Из 72-х проектов учебников эксперты отклонили 11. Но они через апелляционную комиссию оспорили решение экспертов и будут участвовать во втором этапе – отборе учителями", – рассказал Константин Трушковский, руководитель Института модернизации содержания образования. В тренде Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19

К апелляционной комиссии есть много вопросов, говорит Новосад. Чтобы полностью перезапустить процессы отбора учебников экспертизу передадут Украинскому институту развития образования.

Проверять и отбирать учебники будут два года

На подготовку учебников уходит год, из них на экспертизу – два месяца. Этого мало, чтобы качественно оценить учебник, считает Анна Новосад. Проверять и отбирать учебники теперь будут два года. Также в министерстве образования хотят ввести критерии, по которым будет оцениваться учебник.

"Одной из самых больших проблем является очень короткий срок для подготовки, особенно оценивания экспертами и дальше учителями. На самые важные этапы отводится мало времени. Если эксперты говорят, что учебники плохие, то министерство начинает конкурс заново, а это означает, что учебный год начнется без учебников. Нам нужны два года на подготовку учебников для того или иного класса, иначе из-за нехватки времени невозможно обеспечить качество. Мы над этим работаем и будем внедрять с 2021 года. Некоторые вещи по экспертизе будут испытываться уже в этом году", – рассказала Анна Новосад.

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Как пример – экспертиза учебников для третьего класса проводилась в январе-феврале, а отбор закончится только в марте. Все вопросы отбора должны решаться до декабря, считает Вадим Карандий, руководитель Украинского института развития образования. Это даст возможность вовремя напечатать учебники и доставить в школы. В этом году в качестве эксперимента экспертизу учебников для четвертого класса начнут уже осенью. А с 2021 года вместо одного класса начнут готовить линейки учебников.

"С 2021 года мы будем вести учебники не одного класса, а линейки учебников для нескольких классов, потому что это должен быть готовый учебный курс. Если дети учатся по определенной программе вначале, то они должны ее пройти до конца. То есть мы говорим уже о подготовке учебников для циклов образования начальной, средней и старшей школы", – отметил Карандий.

Чтобы запустить подготовку линеек учебников, в отбор добавится новый этап – этап публичной защиты учебной литературы. Отборочный конкурс будут проходить не только учебники, но и все материалы, которые будут задействованы в процессе обучения – пособие для учителя, рабочая тетрадь ученика и так далее.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, чем кормят детей в украинских школах. Подробности – в сюжете.

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