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24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Вчера, 16:05

Благодаря программе "Остановим туберкулез в Украине" более 35 тысяч пациентов прошли обследование на оборудовании, закупленном Фондом Рината Ахметова

Фото: fdu.org.ua
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/88c/9e8/5c988c9e8724c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/88c/9e8/5c988c9e8724c.jpg Украина Благодаря программе «Остановим туберкулез в Украине» более 35 тысяч пациентов прошли обследование на оборудовании, закупленном Фондом Рината Ахметова

Каждый год 24 марта в мире отмечается День борьбы с туберкулезом. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание до сих пор является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. Ежедневно в разных уголках планеты от него умирает порядка 4500 человек.

В нашей стране заболеваемость туберкулезом едва не достигла масштабов эпидемии. Фонд Рината Ахметова одним из первых отреагировал на проблему, для борьбы с которой в 2008–2013 годах была реализована масштабная программа "Остановим туберкулез в Украине". Благодаря программе более 35 тысяч пациентов прошли обследование на оборудовании, закупленном Фондом. Так, в Донецкой области заболеваемость среди впервые выявленных больных туберкулезом снизилась на 28%, а смертность от туберкулеза – на 44,8%.

Кроме того, в рамках программы была запущена информационная кампания, призывающая украинцев изменить отношение к своему здоровью и здоровью своих близких.

"Не играйте с собственным здоровьем. Кашель, который продолжается более трех недель, это основной признак туберкулеза. Не пытайтесь лечить туберкулез самостоятельно. Обратитесь к врачу. Туберкулез излечим, если вы вовремя доверите свое здоровье профессионалам", – призывает социальный ролик Фонда Рината Ахметова.

Предлагаем и вам уделить полминуты на просмотр ролика. Возможно, он поможет спасти вашу жизнь или здоровье.

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Тег туберкулез, фонд Рината Ахметова

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