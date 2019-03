30 марта состоится Час Земли – самая массовая экологическая акция планеты

В субботу, 30 марта, в 20:30 по местному времени в более чем 180 странах мира на один час погаснет декоративное освещение улиц, общественных зон отдыха, подсветка памятников архитектуры, госучреждений, торговых центров и пр. Миллионы людей выключат свет в своих домах, чтобы отпраздновать Час Земли, акцию которая является символом нашей готовности встать на защиту планеты.

В условиях постоянного сокращения нетронутых природных территорий и усиления последствий изменения климата, задача Часа Земли 2019 – привлечь внимание людей к важности природы и вдохновить их действовать для ее сохранения.

От Эйфелевой башни до Сиднейской оперы, от Эмпайр-Стейт-Билдинг до башни-небоскреба Бурдж Халифа – тысячи всемирно известных архитектурных памятников погасят свои огни ради Планеты, чтобы таким образом привлечь внимание к важности сохранения природы и вдохновить людей, коммерческие и государственные организации по всему миру совместно действовать ради сохранения природы.

Украина уже 11 лет является активным участником этой кампании и каждый год мы видим повышение интереса к ней, как рядовых граждан так и представителей власти, бизнеса, образования и культуры. Уже около 70 городов официально присоединились к Часу Земли. Сотни организаций, бизнес и учебных заведений организуют образовательные события в поддержку кампании и экономного природопользования.

Каждый желающий сможет воочию увидеть, как 30 марта в 20:30 выключают свое освещение: Архикафедральный Собор Святого Юра и телебашня на Высоком Замке во Львове; Приморский бульвар, Думская площадь и Городской совет в Одессе; Свято-Преображенский кафедральный собор в Виннице; Свято-Благовещенский кафедральный собор в Харькове; Луцкий и Тернопольский замки, Хотинская крепость и другие известные на всю страну достопримечательности и объекты.

В столице, вечером 29 марта, на здании БЦ Гулливер появится напоминание о дате и времени финала кампании, а уже 30 марта выключит декоративное освещение здание Киевской городской госадминистрации. Кроме того, по всей стране пройдут разнообразные события в поддержку Часа Земли.

"С одной стороны, именно на людях лежит моральная ответственность и задача жить в гармонии с природой. С другой стороны, природа жизненно необходима для всех – мы зависим от нее: это касается пищи, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, воды, которую мы пьем. Но пока мы исчерпываем ресурсы Планету на грань его возможностей, и природа оказывается под угрозой", – говорит Марк Ламбертини, генеральный директор Всемирного фонда природы WWF и добавляет: "Час Земли 2019 – это возможность дать толчок движении за природу, помочь обеспечить международную ответственность остановить и предотвратить потери природы, приняв New Deal for Nature and People, как исчерпывающее и амбициозное глобальное климатическое соглашение".

В этом году Час Земли объединит более 180 стран и территорий чтобы решить существующие проблемы окружающей среды и стимулировать действия по решению самых насущных из них. Например, Эквадор продвигает закон о запрете пластика в столице Кито. Кения под лозунгами кампании высадит миллиард деревьев до 2030 года, чтобы восстановить леса.

Среди инициатив Часа Земли можно вспомнить создание морской охраняемой зоны площадью в 3,5 миллиона гектаров в Аргентине. Запрет всех видов пластика на Галапагосских островах в 2014 году, высадку 17 млн деревьев в Казахстане. А в прошлом году Французская Полинезия приняла меры для защиты 5 млн квадратных километров моря, чтобы сохранить экосистемы океана.

