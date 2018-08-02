370 гривен за пациента: глава Нацслужбы здоровья объяснил, откуда взялся тариф

Согласно медреформе, сейчас 370 гривен за пациента – это базовый тариф, и есть коэффициенты для детей и пожилых людей. Это результат серьезного моделирования, которым занимались серьезные экономисты – они занимаются именно системой здравоохранения. Тариф считался, как и в большинстве стран. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко.

"То есть, методология бралась такая же, как в Эстонии, Польше или Румынии. Есть определенные подходы для расчета капитационной ставки, то есть подушной оплаты, которую мы платим раз в год за человека в первичном звене. И когда взяли структуру обращений к врачу, насколько часто люди пользуются (услугами врача – Ред.), какими анализами пользуются, сколько это стоит, то получилась такая базовая ставка. Потом взяли демографическую структуру населения Украины, посмотрели, какие возрастные группы, их пропорция в доле населения, и, соответственно, создали коэффициенты. Если применить все коэффициенты, то средняя ставка получается 570 гривен", – отметил Петренко.

По его словам, это только на первый взгляд кажется, что в такую сумму за год не может поместиться и зарплата врача, и медсестры, и услуги, и стоимость диагностики и анализов.

"Люди, которые арифметически подходят к этой сумме, мне говорят: 370 гривен – это одна гривня в день на человека? Такое предположение появляется из-за того, что нам хочется воспринимать сложные вещи просто. Когда применяется коэффициент для 18-39 лет, коэффициент "1", то как раз эта категория людей чаще не пользуется услугами врачей. То есть, если вы набираете оптимальное количество практики, то среди этих людей есть пациенты, которые чаще пользуются, есть те, которые вообще не пользуются. Соответственно, общая сумма средств позволяет предоставить тот объем помощи, который гарантирован. То есть, если вы возьмете физическое лицо-предпринимателя – семейного врача, который набрал 1800 человек, то его доход за год будет около миллиона. Но часть людей будет пользоваться его услугами, а часть вообще не будет. Кто-то придет получить справку в бассейн, кто-то – в школу, кто-то один раз обратится по больничному листу, а кто-то никогда вообще не обратится, но он выберет своего врача и за него ему будут идти средства", – подчеркнул глава Нацслужбы здоровья.

Он также отметил, что будет категория детей до трех лет, или пожилых людей, которые чаще пользуются услугами врача. Это и есть солидарное участие.

"В этом смысл ставки именно такого уровня тарифа: мы оплачиваем тех, кто больше нуждается. Но когда у нас есть потребность – нам тоже кто-то платит. Солидарный принцип очень хорошо работает в мире, не придумано лучшей модели", – подчеркнул Петренко.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья считают, что врачи должны бороться за пациента. Чем больше людей придет к доктору, тем больше ему заплатит государство. Это и есть принцип "деньги ходят за пациентом", о котором постоянно говорят в ведомстве.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Интерес частных клиник к медреформе стал больше: интервью с главой Национальной службы здоровья".