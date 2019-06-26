4G-жара: даешь приключения, долой ограничения

Лето – это пора отпусков и каникул. Это время путешествий, новых знакомств и впечатлений. А в этом году – еще и период, когда можно открыть для себя новые горизонты. На работе, на отдыхе, в общении и просто в восприятии жизни

Безлимит в подарок

Наверное, многие слышали о том, что в Украине внедрен новый стандарт мобильного интернета – 4G (LTE). Но далеко не все знают о его реальных преимуществах в сравнении с уже всем знакомым 3G. Впрочем, это дело поправимое. Ведь теперь новый стандарт мобильного интернета можно попробовать бесплатно.

До 31 июля все абоненты Киевстар могут пользоваться 4G интернетом безлимитно и без платы за трафик. Причем 4G безлим доступен как для действующих, так и для новых абонентов. Чтобы воспользоваться предложением, абоненту нужен только оплаченный пакет услуг согласно условиям тарифного плана, ну и собственно, смартфон, подключенный к 4G.

Это – отличная возможность не просто попробовать новый стандарт мобильного интернета, но и значительно сэкономить. В сети 3G вы платите за мобильный интернет, а с 4G у вас будет до конца июля возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом абсолютно бесплатно, т.е. без списания мегабайтов.

Да, предложение заманчивое, но так не хочется сталкиваться со всеми этими процедурами замены обычной карты на USIM (именно она нужна для подключения 4G). Поверьте, это очень легко и быстро! Получить USIM-карту можно бесплатно, в любом магазине Киевстар. А если вы житель таких городов, как Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов, Черкассы, Черновцы, Николаев, Херсон, Запорожье или Полтава, то ее могут доставить вам даже курьером.

И тогда на собственном опыте можно будет убедиться в том, что 4G – это:

Быстро и надежно. По сравнению с наиболее современными сетями 3G в 4G-сети средняя скорость передачи данных выше в 3–4 раза. А за счет увеличения емкости сети в 10 раз навсегда решена проблема надежной и устойчивой связи в местах скопления людей. Она больше не "падает" и передача данных не тормозит.

По сравнению с наиболее современными сетями 3G в 4G-сети средняя скорость передачи данных выше в 3–4 раза. А за счет увеличения емкости сети в 10 раз навсегда решена проблема надежной и устойчивой связи в местах скопления людей. Она больше не "падает" и передача данных не тормозит. Доступно и удобно. Стандарт 4G/LTE доступен каждому абоненту, смартфон которого имеет соответствующий модуль, а в качестве "симки" используется USIM-карта. Причем проверить совместимость очень просто. Наличие такого модуля легко определить по значку "LTE/4G" на экране гаджета, а карточка должна иметь маркировку "4G ready".

Стандарт 4G/LTE доступен каждому абоненту, смартфон которого имеет соответствующий модуль, а в качестве "симки" используется USIM-карта. Причем проверить совместимость очень просто. Наличие такого модуля легко определить по значку "LTE/4G" на экране гаджета, а карточка должна иметь маркировку "4G ready". Экономно и безопасно. Переход на новый стандарт не отразится на расходах, тарифная плата останется неизменной, как при использовании 3G. При этом USIM-карта за счет более продвинутой технологической начинки имеет более высокую степень защиты: от "клонирования", взлома, подключения к пиратским сетям, а также иных видов мошенничества.





От первого лица

Марина, предприниматель. Для меня надежная связь – это вопрос, от которого напрямую зависит получение прибыли. Прием и передача документов должны проходить без заминок. Иногда срочно возникала потребность в видеоконференции, и с этим были проблемы – наличие устойчивого мобильного сигнала. Теперь их нет, даже если я нахожусь за городом или нужно обсудить вопрос в пути. Главное, чтобы была доступна 4G-сеть. И еще один немаловажный момент – родители. Купила им простой и удобный смартфон, который поддерживает стандарт 4G, и теперь в любой момент могу звонить по Skype. Увидишь их лица – и на душе спокойнее, да и им приятно меня увидеть. Неделю назад вела онлайн-трансляцию "выпускного" внучки из детского сада – это было просто здорово.

Дмитрий, студент. Регулярно занимаюсь самообразованием. Дистанционное обучение для этого подходит лучше всего. После перехода на 4G все технические вопросы отпали сами собой. Если я нахожусь на территории покрытия 4G, я могу быть уверен, что лекции не будут обрываться, а загрузка любой информации произойдет за несколько секунд. Будучи абонентом Киевстар, я могу, без платы за мегабайты, учиться на платформе Prometheus и черпать любую информацию из Wikipedia.

Бери лучшее

Сегодня 4G-сеть в Украине активно развивают все телеком-операторы. Но широта покрытия, темпы распространения мобильного интернета нового поколения, а подчас и качество услуг все же отличается.

Однако, опираясь на объективные данные и оценки профессиональных экспертов, самый очевидный выбор – это воспользоваться услугами лидера по количеству абонентов на рынке телеком-услуг, а это – Киевстар.

4G-интернет этой компании уже охватывает 68% населения Украины и доступен в более 6500 населенных пунктах. И этот показатель стремительно растет.

Кстати, проверить, доступен ли новый стандарт мобильного интернета в том или ином населенном пункте, можно на сайте Киевстар, открыв вкладку "4G".

Еще один плюс в пользу мобильного интернета от Киевстар. Именно его средняя скорость по Украине признана самой быстрой.

Уверены, что теперь у вас достаточно аргументов, чтобы качественный, надежный и доступный 4G-интернет появится в вашем смартфоне.

Пусть Ваше лето будет без лимита!

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