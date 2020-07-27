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5 причин заказать SMM-продвижение от диджитал-агентства Ланет CLICK

27 июля, 18:00

PR

SMM-продвижение – эффективный инструмент для развития бренда

SMM – не просто преходящий тренд в бизнесе. Почему вашему бизнесу нужно продвижение в социальных сетях, как оно влияет на спрос на продукцию и услуги, рассказывает агентство интернет-маркетинга "Ланет CLICK".

SMM-продвижение – эффективный инструмент для развития бренда, работы с аудиторией, а главное – для повышения конверсий и продаж. За счет планомерной и продуманной работы с соцсетями можно:

  • создать имя и имидж малоизвестной компании;
  • продать новый товар или услугу, на которые пока нет спроса в поисковиках;
  • сформировать лояльную аудиторию потенциальных покупателей;
  • совершать прямые продажи товаров и услуг.

В каких соцсетях продвигаться? Это зависит от ниши вашего бизнеса, от того, где находится ваша аудитория. Но раскрутка в Фейсбук – практически необходимость, ведь эта площадка является одной из самых популярных во всем мире, и именно здесь обитают социально активные граждане с высокой покупательской способностью.

Чем отличается продвижение в Фейсбуке от других вариантов? В первую очередь, соцсети различаются аудиторией, во вторую – рекламными возможностями. В данном случае бизнесу предлагается множество возможностей пропиариться и очень точные настройки таргетинга, что обеспечивает высокие конверсии рекламе и рост продаж.

Продвижение группы Facebook состоит из нескольких сегментов деятельности:

  • наполнение страницы актуальным контентом;
  • организация вовлекающих мероприятий;
  • организация рекламных кампаний;
  • работа с комментариями и личными сообщениями.

Со всем этим сложно справиться самостоятельно, так как для качественного ведения соцсетей, продумывания контент-плана и создания текстовых и графических креативов требуются специфические знания, навыки и много времени. Поэтому лучше нанять команду специалистов для делегирования этой работы.

"Ланет CLICK" – диджитал-агентство с большим опытом в продвижении брендов в соцсетях. Почему стоит заказать SMM-маркетинг у "Ланет CLICK"?

  1. Это агентство работает над самыми разнообразными проектами.
  2. На его счету немало успешных кейсов и довольных благодарных клиентов.
  3. "Ланет CLICK" – команда компетентных специалистов, которые любят свое дело и делают его хорошо.
  4. Полная прозрачность работы – регулярная отчетность и утверждение контент-планов.
  5. Индивидуальный подход – на консультации вам предложат оптимальные именно для вас варианты продвижения.

Узнать детали сотрудничества и стоимость услуг вы можете у менеджеров "Ланет CLICK": +38 (044) 225-19-00, click@lanet.ua.

Адрес офиса: г. Киев, проспект Победы, 118

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соцсети маркетинг продвижение Ланет CLICK

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