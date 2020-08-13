5 способов как разместить статью со своей ссылкой

Всего несколько лет назад в этом не было ничего сложного – ссылки покупались на биржах в любом количестве. Однако сейчас все сложнее – теперь нужно делать упор не на количество ссылок, а на их качество и актуальность. Существует 5 проверенных способов, как разместить свои ссылки для продвижения.

Сервисы размещения статей

Это один из самых простых способов, т.к. всю работу на себя берут эти сервисы. Вам не придется тратить время на поиск необходимых сайтов, изучать аудиторию, статистику того или иного ресурса, все эти данные отображены напротив каждого сайта. В таких каталогах отобраны сотни и даже тысячи новостных сайтов, которые отфильтрованы по регионам и тематикам, что намного облегчает вашу работу. Огромное преимущество в том, что ваш материал охватит большую аудиторию, тем самым вы проинформируете о своих услугах, а также, в основном, новостники ставят открытые ссылки "dofollow", что благоприятно повлияет на результат выдачи. Пример одного из таких каталогов – сервис размещения статей On News

Развлекательные ресурсы

Еще один вариант – специальные развлекательные сайты, однако они подходят не для каждого бизнеса. Хороший пример – Пикабу, на котором размещается публикация, и внизу указывается ссылка на источник других статей автора. К сожалению, ссылки на таких ресурсах обычно имеют тег "nofollow", т.е. не будут передавать вес.

Статьи в Википедии

Это довольно трудоемкий процесс, нужно написать уникальный материал на ту тему, которая еще не была раскрыта на сайте, после чего добавить свои ссылки и отправить модератору. Вряд ли получится пройти проверку с первого раза, но попытки не ограничены. Как и с предыдущим способом, здесь возникает сложность – ссылка nofollow.

Блогерские статьи

Можно написать качественную и интересную статью и предложить блогеру для размещения на странице. Предпочтительно, чтобы тема статьи и блога перекликались между собой – так вероятность согласия будет выше. Взамен интересного текста блогер предложит для вас ссылку.

Форумы

Последний, но не менее эффективный и популярный способ – размещение ссылок на форумах. Сейчас существует масса форумов практически на любые темы. Огромной популярностью такие ресурсы пользуются для людей, которым нужен обмен опытом. Главное преимущество такого способа – поисковые системы не воспринимают такие ссылки как рекламные.

Размещение ссылок для продвижения сайта в интернете – далеко не самый простой путь, однако если использовать популярные и действенные способы, эффект не заставит себя долго ждать. Выбирайте один или несколько подходящих для вашего проекта способов и используйте их на всю катушку!

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