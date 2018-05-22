5 заблуждений, которые портят впечатление о вашем резюме

Казалось бы, составить резюме – что здесь сложного? Опытный специалист делал это не раз. Но задача не так проста, как может показаться – написание по-настоящему эффективного резюме требует времени и осознанности. Мы собрали пять заблуждений, из-за которых ваше резюме может оказаться не на столе в комнате для собеседований, а в корзине для бумаг.

1. Главное – рассказать о себе как можно больше

Это вовсе не так. Важно рассказать о себе главное, то, что точно имеет отношение к вакансии и подчеркивает, что именно вы – лучший кандидат на должность. Это сложно сделать, особенно если за плечами – солидный опыт. Но эксперты настаивают: резюме не должно быть длиннее одной-двух страниц. Если вы работали во многих компаниях, прошли ряд тренингов, выбирайте самые релевантные обязанности, курсы, компетенции, и делайте акцент именно на них.

Кроме того, информацию необходимо структурировать, иначе рекрутер может пропустить важные данные. Плюс нежелание кандидата структурировать свой опыт может быть расценен как неуважение, неумение анализировать, выделять главное, ценить время – свое и других. Помогите работодателю рассмотреть ваши сильные стороны уже в резюме.

Не нужно добавлять в резюме информацию, которая не относится к вакансии. Например, свои первые подработки (если вы уже давно занимаетесь другим делом), непрофильные тренинги, размышления. Только то, что усиливает ваши позиции как кандидата на конкретную должность.

2. Фотография оживит текст

Это правда – рекрутеры рекомендуют добавлять свое фото в резюме. Это позволяет выделиться на фоне остальных кандидатов, которые ограничились текстом. Кроме того, это помогает, если в вашей профессии важно иметь презентабельную внешность. Но! Все это актуально, только если у вас есть качественная фотография в деловом стиле. Такие варианты, как селфи, коллективное фото с друзьями на отдыхе, фотографии на кухне – только портят впечатление. Так что нужно или посетить фотостудию (хотя бы сделать удачное "самодельное" фото), или оставить фотографии при себе.

3. Работодатели не читают резюме, его можно составить "для галочки"

Рекрутеры просматривают сотни резюме в день и тратят на каждое из них секунды. Но резюме – важнейшая ступень на пути к работе мечты: если оно не заинтересует работодателя, его просто пропустят, и даже на собеседование не пригласят. Поэтому составлять этот документ важно вдумчиво. И использовать именно те "маркеры", которые заставят рекрутера изучить ваш профиль более внимательно, и как минимум позвонить для телефонного интервью.

4. Можно написать одно резюме для всех вакансий

Основа действительно может быть одна, но чтобы повысить свои шансы, рекомендуется адаптировать резюме для разных вакансий. Обращать внимание, как именно сформулирована должность – и писать такую формулировку в цели поиска работы. Замечать, какие акценты расставлены в вакансии – и делать такие же акценты в резюме. Также можно добавить в резюме раздел ключевой информации, и указывать там именно те моменты, которые принципиальны для определенной вакансии – например, знание языка или опыт работы за границей.

5. Резюме должно быть креативным

В резюме действительно можно использовать не только текстовые элементы, чтобы привлечь внимание рекрутера. Но в том случае, если эти элементы упрощают анализ вашего резюме, а не усложняют его. Это может быть, например, инфографика, но не узоры, картинки, разноцветные шрифты. Это только отвлекает внимание от сути. Резюме должно быть содержательным, и хоть форма тоже имеет значение, не стоит делать на нее ставку. Фундамент – это ваше умение проанализировать свой опыт и грамотно его презентовать.