70 юных железнодорожников Украины отправились на профильный форум в Берлин

19 сентября 70 победителей всеукраинского проекта "Железнодорожник 2018" отправились на ведущую мировую профильную выставку транспортных технологий InnoTrans в Германию.

Проект является образовательной инициативой благотворительного Фонда Бориса Колесникова, которую он проводит уже третий раз среди талантливых и целеустремленных студентов железнодорожных и транспортных вузов Украины.

70 юных железнодорожников Украины преодолели два этапа отбора в конкурсе, успешно защитили свои стартапы в железнодорожной отрасли и получили возможность отправиться в Германию.

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Ближайшие три дня студенты проведут на выставке передовых достижений транспортной сферы InnoTrans, ознакомятся с новинками, пообщаются со специалистами.

Фонд Бориса Колесникова также организует для ребят экскурсию по Берлину с посещением главных достопримечательностей города.

Напомним, в 2014 и 2016 годах 50 победителей проекта – студенты из Украинского государственного университета железнодорожного транспорта (Харьков), Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и Государственного университета инфраструктуры и технологий (Киев) – открыли для себя престижный форум транспорта и технологий InnoTrans, пообщались с профессионалами мирового уровня.