72 тыс. жителей со светом – ДТЭК Донецкие электросети подвел итоги ремонтных работ

Более 1400 ремонтных работ, 72 тыс. 796 жителей области со светом – таковы результаты работы ДТЭК Донецкие электросети за три недели карантина. Сотрудники энергокомпании продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы 24/7 и обеспечивать надежное электроснабжение Донецкой области.

"Мы осознаем свою ответственность и делаем все, чтобы у вас дома, в магазинах, аптеках и, конечно же, больницах, был свет. За три недели карантина наши специалисты провели 1463 ремонта, восстановили электроснабжение более 1400 линий, 800 трансформаторных подстанций. Вернули свет в 44 населенных пункта. Особое внимание уделяем стабильной работе медучреждений, - отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев. – Мы заботимся о наших клиентах и делаем все возможное, чтобы у вас дома был свет и тепло".

Обращение генерального директора ДТЭК Донецкие электросети можно посмотреть здесь.

Краткий видео-обзор проверки состояния электросетей и оборудования больницы скорой медицинской помощи Мариуполя здесь.

В то же время в регионе не прекращаются активные боевые действия. С начала года в зоне боевых действий энергетики восстановили 32 трансформаторных подстанции, провели ремонтные работы по замене поврежденных участков на 5 высоковольтных линиях электропередач. Это вернуло свет в дома жителей 18 населенных пунктов прифронтовой зоны.

ДТЭК Донецкие электросети работает и делает все возможное, чтобы в домах жителей Донецкой области были свет и комфорт и призывает своих клиентов оставаться дома ради всех тех, кто обеспечивает нормальную жизнедеятельность региона.

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