79 лет поисков: житель Винницы получил "весточку" от отца, ушедшего на фронт

Сегодня, 01:08

В конце Второй мировой Андрея Вырасткова из плена освободили американцы, отправили обратно в Советский союз, но домой он так и не вернулся


Житель Винницкой области искал своего отца 79 лет. Все это время Андрей Выростков считался пропавшим без вести. Он не вернулся домой после Второй мировой войны. И лишь полгода назад сыну пришла посылка из Норвегии.

Андрея Вырасткова назвали в честь отца. Он был еще младенцем, когда тот ушел на фронт Второй мировой войны. Год писал письма домой. А потом – ни весточки. Лишь спустя семь лет семье сообщили, что он пропал без вести.

79 лет поисков. Чтобы хоть что-то узнать об отце, Андрей Вырастков обивал пороги чиновников, искал в архивах, спрашивал у ветеранов и историков. Все тщетно. А полгода назад в его дом постучались сотрудники Красного Креста.

Сообщили, его отец не пропал. С 41-го по 43-й он был в Норвегии, в лагере для пленных.
На ней изображены постройки лагеря для пленных и жилой дом. Внизу подпись. А. Вырастков. Это автограф автора 04.06.43.

75 лет полотно пылилось в кладовой норвежской семьи. Перебирая старые вещи, житель городка Лединген по имени Кнут наткнулся на картину. Стал расспрашивать бабушку. Та ответила, рисунок – подарок украинского пленного. За то, что подкармливала его. Кнут обратился в "Красный крест". Его сотрудники начали поиски автора.

Как выяснилось, в конце Второй мировой Андрея Вырасткова из плена освободили американцы. Отправили обратно в Советский союз. Но домой он так и не вернулся. Сейчас сотрудники Красного Креста ищут, куда уехал тот эшелон с солдатами.

Ранее сообщалось, что на Донбассе более 400 человек считаются пропавшими без вести, их поиски тормозятся из-за систематических нарушений установленного перемирия.
видео, вторая мировая, без вести

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