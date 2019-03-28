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8 апреля пройдет встреча, на которой Гюралп Онур Джейхан, хирург мирового уровня, расскажет о работе своей клиники

Актуально
Сегодня, 10:00

Профессор гепатобилиарной хирургии, ведущий специалист крупнейшей сети клиник Турции ACIBADEM доктор Гюралп Онур Джейхан 8 апреля в Киеве расскажет о работе своей клиники и ответит на актуальные вопросы

8 апреля пройдет встреча, на которой Гюралп Онур Джейхан, хирург мирового уровня, расскажет о работе своей клиники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b91/585/5c9b915855219.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b91/585/5c9b915855219.jpg Украина Профессор гепатобилиарной хирургии, ведущий специалист крупнейшей сети клиник Турции ACIBADEM доктор Гюралп Онур Джейхан 8 апреля в Киеве расскажет о работе своей клиники и ответит на актуальные вопросы

Гюралп Онур Джейхан возглавлял отделение гепатопанкреатической хирургии в клинике Klinikum Rechts der Isar, Мюнхен, Германия. Успешно выполняет операции Уиппла (панкреатодуоденальная резекция).

У вас есть возможность:

- Попасть на встречу со специалистом мирового уровня, не выезжая за пределы Украины

- Получить ответы на вопросы по направлениям:

  • Острый и хронический панкреатит;
  • Рак печени и поджелудочной железы

- При необходимости узнать, каким образом стать пациентом сети клиник ACIBADEM и продолжить лечение в Турции.

Прием проводится по предварительной записи. Количество мест ограничено!

Телефон для записи и справок:  38 044 364 10 16,  38 093 955 48 40.

Официальное представительство сети клиник Acıbadem:  г. Киев, ул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower

Свидетельство о регистрации №:ПI -5048 от 10.11.2014 г.

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Тег печень, хирургия, панкреатит, поджелудочная, клиника Acıbadem, Гюралп Онур Джейхан, доктор Гюралп Онур Джейх

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