8 апреля пройдет встреча, на которой Гюралп Онур Джейхан, хирург мирового уровня, расскажет о работе своей клиники
Профессор гепатобилиарной хирургии, ведущий специалист крупнейшей сети клиник Турции ACIBADEM доктор Гюралп Онур Джейхан 8 апреля в Киеве расскажет о работе своей клиники и ответит на актуальные вопросы
Гюралп Онур Джейхан возглавлял отделение гепатопанкреатической хирургии в клинике Klinikum Rechts der Isar, Мюнхен, Германия. Успешно выполняет операции Уиппла (панкреатодуоденальная резекция).
У вас есть возможность:
- Попасть на встречу со специалистом мирового уровня, не выезжая за пределы Украины
- Получить ответы на вопросы по направлениям:
- Острый и хронический панкреатит;
- Рак печени и поджелудочной железы
- При необходимости узнать, каким образом стать пациентом сети клиник ACIBADEM и продолжить лечение в Турции.
Прием проводится по предварительной записи. Количество мест ограничено!
Телефон для записи и справок: 38 044 364 10 16, 38 093 955 48 40.
Официальное представительство сети клиник Acıbadem: г. Киев, ул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower
Свидетельство о регистрации №:ПI -5048 от 10.11.2014 г.
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