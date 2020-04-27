Абсолютное большинство украинцев придерживаются правил карантина – опрос

Украинцы ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.

Подавляющее большинство, 97% опрошенных – частично или полностью придерживаются правил общенационального карантина. Таковы результаты нового опроса исследовательской компании "Градус". Подавляющее большинство часто моют руки и не выходят из дома без маски. Каждый третий дезинфицирует покупки, а каждый четвертый, выходя из дома, еще и резиновые перчатки одевает. Однако опрос также показал – чем длиннее карантин, тем большая часть украинцев от него устала. Так, две недели назад – мер безопасности не придерживался только 1%, а сейчас – целых 3%. Так же уменьшилось и число тех, кто считает, что для преодоления коронавируса необходимо усилить карантин – таких 28%. Зато больше людей хотят смягчения или вообще – отмена ограничительных мер.

Ранее "Сегодня" публиковали результат опроса о том, к кому обращаются украинцыпри подозрении на коронавирус.

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Кроме того, мы писали о том, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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