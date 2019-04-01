Аферы с трудоустройством в Украине: как не попасть на крючок преступников
Мошенники продают базу устаревших вакансий и назначают собеседования в вымышленных компаниях
Свою историю нам рассказала Екатерина. Она решила найти работу через агентство по подбору персонала. Вакансии там искали специалисты, а девушке оставалось только ходить на собеседования, но это только отобрало у нее время. Таким образом аферисты стянули с Екатерины полторы тысячи гривен.
Как говорят настоящие специалисты по подбору персонала, если за трудоустройство требуют платить – это уже подозрительно.
"Уже много лет работает законодательная база, которая утверждает, что трудоустройство в Украине должно быть бесплатным. Рекрутинговые агентства заполняют вакансию работодателя, поэтому если от вас требуют какие-то деньги за трудоустройство – это незаконно", – рассказала "Сегодня" эксперт по подбору персонала Татьяна Пашкина.
Юристы же советуют, что прежде чем нести резюме в кадровое агентство, необходимо проверить, как давно его создали.
"Проверить, что это за компания, почитать ее отзывы в интернете. Насколько она молодая, можно проверить в государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Если эта компания зарегистрирована месяц назад – это уже подозрительно", – рассказал правозащитник Николай Хахула.
Если с документами рекрутеров все в порядке, юрист советует внимательно присмотреться к бумагам, которые подписывают с клиентом.
"Должен быть письменный договор, где должен быть четко прописан предмет договора. Права обязанности сторон. Если прописано "информационно-консультативные услуги" – как обычно мошенники прописывают, то можно сказать смело, услуг тебе никаких не предоставят", – отметил юрист.
Также необходимо обращать внимание на количество сотрудников агентства. В хорошей организации их, как правило, не менее десяти.
Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались, как телефонные мошенники вымогают деньги у украинцев и что с этим делать. Главная проблема заключается в том, что украинское законодательство устроено таким образом, что наказать злоумышленников практически нереально – собственно, как и вычислить их.
Также мы писали об относительно новом виде мошенничества в интернете – случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент.
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