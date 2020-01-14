Александр Фильчаков: "Существуют очаги саботажа со стороны подразделений в правоохранительных органах"

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков рассказал в интервью KHARKIV Today об остановке "черных" лесорубов, желании отдельных людей выпить с ним чаю и жене, которой пришлось уйти из прокуратуры.

- Александр Васильевич, вас называют "человеком пограничника", "человеком Вадима Слюсарева", который помог уйти на пенсию предшественнику Юрию Данильченко. Что здесь правда?

- Ничего. Я человек системы, если вам так удобно считать. Я никому не принадлежу, а статьи, которые появляются в интернете на эту тему, имеют заказной характер с целью меня дискредитировать. Что касается Юрия Брониславовича и всей предыдущей команды, то я никому не "помогал" уйти. Просто произошел естественный процесс смены власти в стране и в местных прокуратурах локально. Это нормальный процесс ротации. Кроме того, объявленная ​​новым генеральным прокурором реформа позволит пройти переаттестацию и работать в новой структуре всем, кто этого достоин.

- Владимир Зеленский во время поездки на Харьковщину назвал вас "нормальным серьезным прокурором". Трудно соответствовать этому?

- С момента назначения меня на должность прокурора Харьковской области в нашем городе и области действительно активизировалось расследование ряда резонансных уголовных производств. Как вы видите по парламенту, в стране объявлено "турборежим" (улыбается. – Авт.). Новая власть и новые политические элиты получили абсолютное большинство голосов избирателей, а вместе с тем и полную ответственность за принятые решения и действия. Назначенные силовики являются продолжением власти. Рассказывать о "ненадлежащей организации труда предшественников" никто не собирается, поэтому все, засучив рукава, работают.

- Ваше назначение было довольно неожиданным. Была информация, что Данильченко буквально выдавили со своего места. Как на вас вышли с предложением или каким образом это произошло?

- Я давно занимаю руководящие должности в прокуратурах Харькова и области и для меня это понятное продвижение по карьерной лестнице. Мою кандидатуру согласовали после того, как я прошел своего рода внутренний конкурс. При утверждении новой команды стоял банальный вопрос доверия к новому прокурору области, поэтому принято решение взять человека из системы, который понимает проблемы нашей области и города в целом.

К этому времени я дважды успешно проходил тестирование на замещение руководящих вакантных должностей в местных прокуратурах. Поскольку я работал и в области, и в городе и моя кандидатура подходила по ряду других критериев, остановились на мне. О "выдавили Данильченко" – слышал, что ходят такие слухи, но они не соответствуют действительности. Я с уважением отношусь к Юрию Брониславовичу, мне передали много уголовных производств, начатых в то время, когда он занимал должность прокурора области. Я только присущими органам прокуратуры мерами активизировал их досудебное расследование, чтобы их сопровождение продолжалось должным образом. Поэтому уверяю вас, что в определенной степени и в прокуратуре есть преемственность и продолжение работы.

"Вырубка в промышленных масштабах прекращена"

- Какие схемы уже удалось поломать после назначения? Что больше всего сопротивляется?

- После визита Президента Украины Владимира Зеленского в Харьковскую область поставлена ​​четкая и понятная задача – защитить лесной фонд. Она и стала одной из приоритетных. В последнее время было много реализаций не по "факту вырубки", а связанных с конкретными лицами, которым уже сообщено о подозрении. Убытки от их деятельности – десятки миллионов гривен. Люди и так знали, что у нас вырубают леса, и всем надоели "фактовые дела", поэтому появились конкретные лица, которым, я повторюсь, уже объявлены подозрения.

Также сейчас активно возвращаем в собственность государства и территориальной общины незаконно отчужденные земельные участки. В исках указано сотни гектаров земли. Часть наших исков касается и возврата земель заповедного фонда.

Что касается сопротивления, то его нет. Мы тесно сотрудничаем с полицией, ГБР, СБУ и другими органами, наша позиция обосновывается только нормами закона, поэтому нашим оппонентам нечего противопоставить.

Зато вынужден констатировать тот факт, что существуют своего рода очаги саботажа со стороны отдельных подразделений в правоохранительных органах, которые, наверное, являются частью коррупционных схем. По таким случаям мы тесно работаем с внутренней безопасностью правоохранительных органов и специальными службами. Коррупционеров, бездельников и лентяев будем увольнять.

- Некоторые "черные" лесники сами быстро освободились, некоторые остаются под подпиской. Но вырубка лесов в промышленных масштабах продолжается, только курируют это теперь новые люди?

- Это манипуляция. Именно незаконная вырубка в промышленных масштабах прекращена. Да, остались единичные бытовые факты незаконной вырубки лесов жителями Харьковской области, которые не носят массового характера. Однако эти ситуации мы также держим на контроле. Местные прокуратуры в Харьковской области постоянно осуществляют процессуальное руководство в таких уголовных производствах. По лесам мы работаем комплексно, то есть не только по делам лесорубов, но и проводим профилактику на деревоперерабатывающих предприятиях.

Если проверять деревоперерабатывающие предприятия на предмет происхождения сырья, то лесорубам просто некуда будет его сбывать. А если контролировать еще и экспорт древесины совместно с коллегами из других ведомств, то проблема должна исчезнуть вообще. Если вы владеете информацией о конкретных ситуациях промышленной или любой другой незаконной вырубки леса, то мы готовы хоть сейчас принять ваше заявление о преступлении.

"В приемной прокуратуры области есть вкусные чай и кофе"

- Заместитель председателя департамента ХОГА Владимир Норчак обвинил прокуратуру в нарушении УПК из-за обысков в его кабинете с выемкой документов. Он написал заявление в ГБР. Что это было и будет внутренняя проверка действий ваших подчиненных?

Реклама

- Мы уже предоставляли СМИ объяснения по этому поводу. В здании ХОГА, в соответствии с действующим законодательством, проводилось ознакомление с документами, которые необходимы органу досудебного расследования в его производстве, это регламентировано статьей 93 УПК Украины. Хочу заметить, что во время обыска следователь вправе ограничить вход и выход в помещениях, где проводится обыск, а также по факту обыска изымаются вещи, указанные в постановлении суда. В этой ситуации никакие документы не изымались, права и свободы работников ХОГА не ограничивались. Факты, изложенные заместителем директора департамента, не соответствуют действительности.

- Что с производствами по срыву начала отопительного сезона в городе? Что должно произойти в Харькове, чтобы директор КП "ХТС" Сергей Андреев сменил статус со "свидетеля" на любой альтернативный?

- У нас есть несколько производств в отношении должностных лиц, деятельность которых привела к отсутствию тепла у жителей некоторых населенных пунктов в Харьковской области. По этой конкретной ситуации с Харьковскими тепловыми сетями я не могу предоставить информацию, поскольку это может повредить следствию. Некоторые нормы действующего законодательства позволяют опытным чиновникам избегать ответственности за те или иные действия, перекладывая вину на третьих лиц, однако это не означает, что в конечном итоге им удастся избежать ответственности, это лишь означает, что качественное документирование таких дел может занять немного больше времени.

- Еще одно громкое дело последнего времени – "миллионы на отработанном асфальте", где под подозрением оказались шестеро подчиненных директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова. Но фамилии Чумакова среди них нет. Известно следователям его местонахождение?

- Информацию относительно процессуального статуса конкретного лица я сообщить не могу в интересах следствия, потому что это откроет стороне защиты возможность ссылаться на разглашение тайны следствия или на политическое преследование, или что-либо другое. Очевидно, что не могу также разглашать данные о лицах, в отношении которых сейчас ведется следствие, ведь это может стать предупреждением для преступников, чтобы замести следы своих действий или уехать из страны.

Могу только сказать, что мы работаем по всем фактам преступлений, что нам известны. Также для вашего понимания сложности документирования отдельных преступлений, совершенных так называемыми "топ-чиновниками", добавлю информацию: нередко случается так, что руководитель никогда ничего не подписывает. Поясню: высшее руководство департамента или отдела не подписывает ни одного документа, чтобы избежать ответственности, и требует подписать документы, которые имеют существенные нарушения, у своих заместителей или руководителей низшего звена. Вот и получается так, что ответственность перекладывают на лиц, которые чаще всего даже не осознают всех последствий.

Повторюсь, такие лица в конце подобных историй нередко становятся основными свидетелями и существенно усиливают позицию обвинения.

- Во время заседания Антикоррупционного комитета в Харькове была озвучена информация о схеме отчуждения земель в Гомильшанских лесах. Но в Госгеокадастре говорят, что не раздавали ничего лишнего, поскольку не установлены границы природоохранной зоны. Есть материалы на бывшего главу Госгеокадастра в Харьковской области Евгения Оберемко, который находясь в декретном отпуске, выдавал ордера на землю, а подписи везде ставил его заместитель Саранча?

- Я бы хотел посоветовать государственным органам не играть с законодательством или иными нормативными правовыми актами. Указанные земли имеют хорошие пейзажи и уникальную флору и фауну, поэтому неудивительно, что должностные лица выбрали именно эти участки. Найдя, по их мнению, недостатки в пределах природного парка, сотрудники Госгеокадастра решили воспользоваться этим, а теперь точку в этом вопросе поставит суд. Информацию о конкретных лицах я не комментирую, ведется следствие и устанавливаются обстоятельства дела.

Согласно закону, Национальный природный парк "Гомольшанские леса" имеет четкие границы. Однако здесь также могу добавить, что так называемые "люди со стажем работы в государственных органах" научились умело манипулировать имеющейся у них информацией. Так же по вопросу любых подписей, как я отметил ранее, – это распространенный способ избежать ответственности через подпись заместителя. Но, как показывает опыт, заместители, после осознания предела ответственности, нередко превращаются в говорящих свидетелей и указывают на автора коррупционных схем.

- Кто приходил к вам договариваться и "порешать" или жаждал такой встречи?

- Таких людей не было, а если кто-то задумывался над этим и сейчас читает это интервью, хочу предупредить: не стоит. Иначе этот случай будем вынуждены внести в ЕРДР. Были своего рода намеки и попытки, как говорится, "пригласить выпить кофе" и поговорить о "проблемах", что максимально быстро прекращалось ответами в стиле "спасибо, у нас в приемной прокуратуры области есть вкусные чай и кофе".

- Песчаные карьеры – один из самых популярных районов. В свое время за ними "смотрящими" были ребята Олега Ширяева. Сейчас незаконная добыча продолжается?

- Я не имею права комментировать конкретные имена фигурантов даже уголовных производств, а вы спрашиваете о каких-то сплетнях. Конституция четко говорит о том, что вина лица должна быть доведена в суде. Что касается информации о фактах незаконной добычи песка, я ограничусь тем, что скажу, что мы осуществляем процессуальное руководство ряда таких дел. Если хотите сообщить дополнительную информацию о совершенном преступлении, мы готовы принять заявление. У нас более 100 000 уголовных производств, по которым мы осуществляем процессуальное руководство, и 619 прокуроров, я уверен, кто-то из них прямо сейчас работает над этим.

- Несколько гектаров леса на Журавлевке, за "Караваном", город отдал под коммерческую застройку. Не пришло ли время остановить раздачу земель "своим" людям?

Реклама

- Городские власти на законных основаниях, в рамках действующего законодательства, вправе отчуждать или передавать землю лицам и организациям различных форм собственности. Поэтому речи о незаконности таких действий быть не может. Может идти речь об отдельных случаях занижения оценочной стоимости или, например, создании фиктивных жилищных кооперативов. Органы местного самоуправления должны действовать в рамках действующего законодательства. Правоохранители должны реагировать только на нарушения закона и качественно документировать такие нарушения.

Если нам станет известна информация о нарушении правил любого выделения земли, мы обязательно осуществим соответствующие меры, исходя из обстоятельств конкретного дела. Это или внесение информации в ЕРДР, или направление иска в суд.

- Есть информация, что "силовики" готовы закрыть глаза на возвращение в Украину Максима Мусеева, но вы не даете "отмашку". Он свободно перемещается по Европе в ожидании снятия с розыска. Обращался к вам кто-то по этому поводу? За Семена Хмельницкого и Альберта Кононенко никто не просил?

- Работники прокуратуры не могут "закрывать глаза" на преступления по уголовным производствам, в которых осуществляют процессуальное руководство. К тому же каждый прокурор является независимым в своих действиях, и ему не нужна "отмашка" руководителя. Досудебное расследование будет проведено всесторонне и беспристрастно в отношении всех лиц, которых вы указали. А что касается "решения" вопроса – я никому не советую пытаться это делать.

- В деле экс-заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Евгения Шахненко подозрение объявлено, но повод – очень несущественный. Почему только один эпизод попал в поле зрения, ведь о деятельности "Индиго-групп" только Харьковский антикоррупционный центр публиковал несколько серьезных расследований?

- Если объявлено подозрение, это означает, что у правоохранительных органов есть достаточно оснований считать лицо причастным к совершению конкретного преступления. Относительно Малоданиловских очистных сооружений – убытки составляют более 18 миллионов гривен, есть достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд и уже в судебном порядке доказывать вину лица. О наличии уголовных производств по другим эпизодам, не могу предоставить эту информацию, поскольку это – тайна следствия.

"Зло" раскрыто

- За взрывы в Балаклее (теперь уже три эпизода) никто не получил приговоры суда. Будут ли реанимированы материалы по этим делам, в том числе с многомиллионными растратами во время восстановления?

- Этими делами занимается военная прокуратура, поскольку субъектом досудебного расследования являются военнослужащие. Мы не можем комментировать эти дела. Сейчас, как мне известно, указанные уголовные производства расследуются следственными органами СБУ и ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры. 28 октября текущего года прокуратурой области внесены в ЕРДР сведения о противоправных действиях служебных органов власти и местного самоуправления, совершенные во время аварийно-восстановительных работ за счет бюджетных средств.

- Нелегальный спирт в Харьковской области, тему которого курирует "один очень известный дипломат". Известно ли вам об этой схеме?

- Эта информация является тайной следствия, я не могу ее разглашать. Однако ко мне неоднократно приходили активисты с вопросом, который касается так называемых "наливаек". Во время документирования противоправной деятельности "наливаек" у правоохранительных органов всегда возникает вопрос о происхождении спирта, который отдавали на реализацию. Поэтому я не исключаю, что следствие уже документирует указанные вами факты. Сейчас мне нужно актуализировать информацию по этим производствам, тогда смогу ответить более подробно. Надеюсь, мы с вами не последний раз встречаемся для интервью (улыбается. – Авт.).

- С контрафактным бензином в области, который тоннами приезжает с территории соседней Белгородчины, боролись, кажется, все. Но канистры на обочинах массово остаются. Сколько это будет продолжаться?

- Так называемые "стихийные бензиновые дельцы" своими действиями совершают административные правонарушения. Это непосредственно дело органов полиции. По моему мнению, здесь нужно усилить уголовную ответственность.

"Как говорят в народе, с тещей никто не ладит"

- Почему и как принималось решение об увольнении вашей жены из прокуратуры после вашего назначения? Это навсегда или временно? Она ушла в бизнес?

- Мы не имели права работать вместе в прокуратуре, поскольку я был бы ее руководителем, а законом это запрещено. Пока я работаю прокурором области, она не может работать в органах прокуратуры в Харькове. Если что-то изменится, и у нее будет желание вернуться и будет вакантная должность, то все возможно. Бизнесом она не занимается.

- У вас есть родня в так называемых "ЛНР-ДНР"? Помогают ли вам на самом деле и почему вы принимаете такие подарки? Декларации с машинами-квартирами на маму-папу подрывают доверие к вам как члену новой команды.

- Во-первых, Луганск и Донецк – это Украина, как и Крым. Все об этом говорят, но, если нужно, то вспоминают о "ЛДНР". И получается, что вы спрашиваете меня, ездит ли моя теща в отдельные области Украины, правильно? Лично у меня нет родственников в так называемых "ЛНР-ДНР". Мать моей жены живет в Харькове и периодически выезжает в Луганскую область для ухода за престарелым родственником. Она взрослая самостоятельная женщина. К сожалению, я не могу влиять на ее решения. Как говорят в народе, с тещей никто не ладит (смеется. – Авт.). Вы же, когда выбираете жену или мужа в зрелом возрасте, не откажетесь от выбора из-за его или ее родственников.

По автомобилю, которым я пользуюсь, – ему почти 10 лет, я долгое время занимаю руководящие должности в различных местных прокуратурах и имею достойную зарплату. На собственном самолете я не летаю, поэтому не понимаю ваше внимание к этому вопросу. В отношении имущества, принадлежащего моей жене, то оно было приобретено ее родителями еще до нашего знакомства. Родители учили меня, что надо жениться по любви, а после всех этих статей на разных сайтах и ​​вашего вопроса мне кажется, что сначала мне надо было проверить декларацию об имуществе жены и членов ее семьи, а уже потом принимать решение, жениться или нет (смеется. – Авт.).

Никакого недоверия быть не может. Я и члены моей семьи задекларировали в соответствии с законом все, чем мы владеем или пользуемся. Более того, моя жена уволилась из прокуратуры именно из-за конфликта интересов, потому что я стал прокурором области.

- Заканчивать надо на позитиве. Что пообещаете харьковчанам и жителям области?

- Я прекрасно понимаю, что на меня как на руководителя прокуратуры области возложена большая ответственность перед жителями Харькова и области. С момента назначения уже удалось достичь значительных результатов по делам о коррупции, растрате государственного имущества, присвоении земельных участков, вырубки лесов и тому подобное. Если кто-то считает, что всплеск в расследованиях резонансных и болезненных вопросов является временным, хочу заверить: никто не собирается замедлять темп. Впереди еще много работы.

А пообещать я могу то, что буду делать все, чтобы не только все те, кто виновен в совершении уголовных преступлений, были справедливо наказаны законно, но и чтобы у тех, кто, возможно, только задумывается над тем, чтобы нарушить закон, отпало такое желание. Вся моя деятельность направлена ​​на то, чтобы каждый честный гражданин чувствовал себя комфортно и защищено.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама