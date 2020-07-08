Александр Иваницкий: Одесса получит уникальный туристический объект

В Одессе планируют начать строительство одного из наиболее масштабных объектов за последнее время – музея завода шампанских вин "Эксцельсиор" семьи Родоканаки.

Местом строительства станет Бугаевка. Именно здесь сегодня находятся винные погреба, которые в конце XIX века принадлежали греческому купцу Периклу Родоканаки. Здесь же был построен один из первых в Российской Империи заводов шампанских вин.

"Винные погреба Родоканаки на Бугаевке представляют собой историческую ценность. Но сегодня – это место сбора людей без определенного места жительства и других асоциальных личностей, на что регулярно жалуются местные жители. Они находятся в печальном состоянии: заброшены, разрушены временем и людьми, завалены мусором", - сказал глава городской комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций, депутат фракции "Доверяй делам" Александр Иваницкий.

На объекте с выездным заседанием побывала постоянная комиссия по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры.

"Владелец данных погребов Перикл Родоканаки был одним из богатейших жителей Одессы конца XIX века. Подвалы построены в 1896 году для изготовления классического шампанского. После смерти Родоконаки в 1899 году его дело начало постепенно приходить в упадок, и его наследники приняли решение продать все предприятия. До гражданской войны в 1917 году винные погреба продолжали действовать, однако к 1918 году были полностью разграблены и разрушены. А в 2007 году право собственности на погреба приобрел я, и уже тогда мечтал их возродить, но поддержку городской власти получил лишь спустя многие годы", - рассказал инвестор Федор Глуган, который сегодня является меценатом проекта.

По словам Федора Глугана, проект уже готов: предполагается полностью восстановить подвалы, поддерживать ту же торговую марку, которая сегодня зарегистрирована за инвестором – "Excelsior".

"Мы создадим здесь музей виноделия, большой экспоцентр в Одессе. В Украине аналогов таких подвалов нет, взять хотя бы уникальную клинчатую кладку. В настоящее время это – памятник инженерного искусства", – сказал Федор Глуган.

По словам мецената, в данный момент необходимо завершить ряд юридических согласований, после чего можно приступать к строительству.

"Это первый проект на территории Украины, который будет поддерживать и отечественного производителя, и, в то же время, представлять лучшие производственные марки иностранных винодельческих компаний. Я уверен, что в скором времени в Одессе появится еще одна визитная карточка, которую оценят одесситы и гости города", – подчеркнул Александр Иваницкий.

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