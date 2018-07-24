Александр Кушнир: "Жители Благодатненской ОТО используют преимущества децентрализации"

Жители объединенных территориальных общин Николаевщины могут убедиться в эффективности программ и проектов, реализуемых совместно – местной и областной властью. При этом непосредственно приоритеты и направления развития определяют именно жители ОТО

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир во время рабочей поездки в Благодатненскую ОТО Арбузинского района.

В ходе визита Александр Кушнир принял участие в открытии административного здания сельского совета, где будут размещены отделы и структурные подразделения органов власти и местного самоуправления – государственный регистратор, отдел социальной защиты, отдел образования, молодежи и спорта, земельный отдел, бухгалтерия, сессионный зал, который также будет использоваться для регистрации браков.

"Совместно с местными жителями осмотрели новое здание – современный сессионный зал, комфортные рабочие кабинеты. Уверен – депутаты общины своими решениями будут лучше и эффективнее отстаивать интересы своих сограждан. Ведь именно на это направлена реформа децентрализации, основанная Президентом Украины Петром Порошенко. Сейчас мы с вами видим, сколько финансовых ресурсов остается на местах – это и средства субвенции, предоставляемые государством на поддержку местного развития, и собственные средства общества", – отметил Александр Кушнир.

Во время церемонии открытия нового админздания житель Благодатненской ОТО, участник АТО, получил сертификат на жилье, которое было приобретено по областной программе поддержки военнослужащих. По словам заместителя председателя ОГА, согласно этой программе, 50% стоимости жилья для участника АТО покрывает областной бюджет Николаевщины, а остальные – бюджет общины.

Комментируя результаты своего визита, Александр Кушнир отметил, что команда Николаевской облгосадминистрации, во главе с председателем ОГА Алексеем Савченко и областной совет разработала ряд интересных программ в поддержку активных объединенных территориальных общин.

Например, в этом году облгосадминистрация совместно с руководством Благодатненской ОТО отработали ряд проектов. В частности, наряду с новым зданием сельсовета стоит полуразрушенный Благодатненский Дом культуры. В 2018 году на средства государственной субвенции будет отремонтировано его крышу (около 1,5 млн грн субвенции и почти 120 тыс грн из местного бюджета), а также капитальный ремонт здания снаружи за счет общины. "Таким образом, мы уже объединяем усилия и имеем своеобразный "двойной ресурс". В следующем году община сможет восстановить здание внутри, чтобы в Благодатном наконец восстановился культурный центр", – отмечает Александр Кушнир.

Реализуется в Благодатненской ОТО и реформа сельской медицины, инициированная Петром Порошенко. Так, в этом году в Семеновке будет построена новая современная сельская амбулатория.

На очереди также:

– четыре проекта капитального ремонта уличного освещения (более 800 тыс грн субвенции);

– новое строительство и обустройство двух разведочно-эксплуатационных скважин в с.Воеводское (почти 1,4 млн грн субвенции и более 441 тыс грн местные средства);

– на опорную школу в селе Воеводское было выделено 1 млн грн, которые планируют использовать на капитальный ремонт спортивного зала и еще 700 тыс на оснащение кабинетов естественно-математического цикла.

"Главное, к чему я вас призываю – будьте активными, ведь именно для этого и действует реформа децентрализации – чтобы вы на местах определяли, что вам нужно. А мы уже будем принимать необходимые меры, привлекать и совмещать различные источники финансирования, помогать и технически, и финансово", – резюмировал Александр Кушнир обращаясь к жителям общин Николаевщины.