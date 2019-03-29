Алексей Савченко: "Приоритет для Николаевской облгосадминистрации – жизнь людей"

Одним из приоритетов в работе Николаевской облгосадминистрации является социальная защита людей

Алексей Савченко: "Приоритет для Николаевской облгосадминистрации – жизнь людей" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d31/e09/5c9d31e09cb35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d31/e09/5c9d31e09cb35.jpg 2019-03-29T09:30:00+02:00 Украина Одним из приоритетов в работе Николаевской облгосадминистрации является социальная защита людей

Об этом заявил председатель Николаевской облгосадминистрации во время итоговой коллегии департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА в четверг, 28 марта.

Алексей Савченко отметил, что в Николаевской области действует ряд программ социальной защиты, которые являются примером для всей Украины. В частности, это программа социальной защиты населения "Турбота", которая является комплексной и охватывает почти все направления социальной защиты, программа предоставления единовременного пособия на открытие собственного дела участникам АТО и тому подобное.

"На создание этих программ нас вдохновил пример президента Украины Петра Порошенко, который показал, как и куда должно двигаться государство. Я благодарю за поддержку главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко, сознательных депутатов областного совета, которые поддержали нас, взяли на себя ответственность и проголосовали за те программы, которые мы сегодня воплощаем в жизнь", – отметил Алексей Савченко.

Отметим, что в 2018 году в рамках программы "Турбота" 135 семей погибших участников АТО/ООС получали единовременное денежное пособие в размере 10 тыс. грн. Ежемесячную денежную помощь в размере 12 тыс. грн в год получали 76 детей участников АТО, погибших или умерших вследствие получения ранения, контузии или увечья. Для воинов АТО/ООС было приобретено 85 квартир. Внедрена ежемесячная выплата участникам боевых действий в годы Второй мировой войны в размере 1200 грн вместо одноразовой, которая выплачивалась только к 9 мая. Также предоставляется ежемесячная материальная помощь участникам освобождения Николаевской области от фашистских захватчиков в размере 1500 грн. Семьи погибших участников боевых действий в Афганистане получают 2,2 тыс. грн одноразовой материальной помощи. Пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (I категории и дети-инвалиды) получают 1,8 тыс. грн одноразовой материальной помощи.

В рамках программы социальной защиты инвалидов "Безбар’єрна Миколаївщина" адресную помощь получили 18800 человек на сумму более 4 млн грн.

Отдельно отметим, что по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации разработана программа поддержки добровольцев, которая уже скоро заработает в Николаевской области.

В ходе заседания коллегии Алексей Савченко также отметил лучшие учреждения социальной защиты. Награды получили:

– Управление социальной защиты населения Снигиревской РГА, как лучшее управление соцзащиты области;

– Николаевский городской территориальный центр социального обслуживания, как лучший среди территориальных центров Николаевщины;

– Новосветловский психоневрологический интернат, как лучшее стационарное учреждение;

– Вознесенский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, как лучший среди таких центров.

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