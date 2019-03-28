Алексей Савченко: "Запуск рейсов в столицу – это планомерный прогресс и развитие Николаевского аэропорта"

Николаевский международный аэропорт продолжает развитие – шаг за шагом происходит полноценное восстановление работы предприятия

Алексей Савченко: "Запуск рейсов в столицу – это планомерный прогресс и развитие Николаевского аэропорта" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cec/4e4/5c9cec4e42d8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cec/4e4/5c9cec4e42d8c.jpg 2019-03-28T17:48:00+02:00 Украина Николаевский международный аэропорт продолжает развитие – шаг за шагом происходит полноценное восстановление работы предприятия

В этом вопросе есть поддержка президента Украины Петра Порошенко и Министерства инфраструктуры Украины. Аэропорт уже выполняет международные авиарейсы, а вскоре – уже в мае – запустятся и внутренние перевозки. Продолжается комплектация аэродрома необходимой техникой, что еще больше расширяет потенциал аэропорта. Об этом говорит председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Так, уже в мае из николаевского аэропорта могут осуществляться рейсы в столицу. Об этом рассказал Алексей Савченко во время выездного совещания в Николаеве при участии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

По словам главы области, соответствующая договоренность была недавно достигнута с авиапредприятием "Мотор Сич". "Благодаря поддержке министра инфраструктуры Владимира Омеляна мы получили возможность пообщаться с компанией "Мотор Сич" относительно запуска регулярных авиаперевозок по маршруту "Николаев-Киев-Николаев". Сейчас облгосадминистрация совместно с властями города и руководством аэропорта отрабатывает ряд вопросов в этом направлении. И есть надежда, что уже с мая Николаевский международный аэропорт будет осуществлять рейсы в Киев", – прокомментировал Алексей Савченко.

Кроме того, предприятие "Николаевский международный аэропорт" закупило современный деайсер. Об этом непосредственно сообщил и.о. директора предприятия Федор Барна. Деайсер предназначен для обработки самолетов антиобледенительной жидкостью. Техника имеет закрытую кабину, что позволяет персоналу выполнять работу при любых погодных условиях.

"Деайсер помогает зарабатывать аэропорту, ведь услуга по обработке самолета антиобледенительной жидкостью оплачивается авиакомпаниями отдельно. Стоимость одного литра специальной жидкости составляет примерно 4 евро. В результате, в зимний период, аэропорт предоставляет +1 услугу и имеет дополнительный заработок", – говорит Федор Барна.

Напомним, в 2017–2018 годах, после длительного перерыва, в Николаевском международном аэропорту была проведена реконструкция стратегических объектов (отремонтирована взлетно-посадочная полоса, восстановлен перрон, выполнен частичный ремонт здания аэровокзала) и возобновлена ​​работа производственных служб (восстановлена система навигации, действует служба авиационной безопасности).

В области действует Программа развития аэропорта на 2017–2020 годы, поддержанная депутатами Николаевского областного совета, благодаря которой обеспечивается стабильная работа предприятия. Сейчас технические возможности аэропорта позволяют принимать все типы воздушных судов гражданской авиации

Кроме того, продолжение модернизации КП "Николаевский международный аэропорт" вошло в перечень региональных проектов, реализация которых запланирована в рамках сформированного Перспективного плана развития Николаевщины на 2019–2021 годы.

Проект модернизации предусматривает обновление аэропорта, совершенствование систем навигации и метеонаблюдения для работы в сложных погодных условиях, обустройство аэровокзала. Уже после завершения всех работ аэропорт будет способен принимать около 45 самолетов в день и обслуживать до 1200 пассажиров в час.

На межведомственной комиссии по оценке соответствия инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут финансироваться за счет средств государственного фонда регионального развития, состоявшейся 21 марта, было принято к финансированию 41,5 млн грн средств ДФРР на реконструкцию и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки КП "Николаевский международный аэропорт".

На сегодня Николаевский международный аэропорт на постоянной основе обслуживает международное сообщение с Египтом, а с мая этого года открывается сообщение с Турцией.

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