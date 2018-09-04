Алена Дегрик объяснила увеличение прибыли украинских банков

Сегодня профильными изданиями был опубликован общий финансовый отчет о состоянии украинских банков. В частности, в нем сообщается, что отечественные учреждения сумели нарастить прибыль до 10 млрд грн только за июль этого года. Глава финансовой компании "Леогейминг Пей" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик (Альона Дегрік) прокомментировала причины столь активного развития финансовой отрасли.

"Позитивная динамика финансовых показателей украинских банков – один из главных тезисов стабильности отечественной экономики в этом году. За 7 месяцев 2018-го прибыльность составила 9,769 млрд грн. Убытки сокращаются за счет того, что крупнейший банк, переживший болезненную национализацию, начинает создавать "плюсы" в отчетности. И плюсы эти – учитывая масштабы работы данного фининститута – сказываются на показателях: росте доходности и снижении общей расходной части почти в 2 раза – с 21% до 11,7%, в основном за счет резервов. Последнее я считаю ключевым – у главных игроков растет запас прочности и они переходят от условного "выживания" к активному развитию", – объясняет Дегрик Алена.

Также эксперт указала на достижения регулятора в вопросе реформ отечественной банковской отрасли, которые позволили оживить ее и вывести на рыночные, а не "ручные" методы развития.

"1,5 млрд грн – вот сколько заработала отрасль только за июль 2018 года. Это не убытки, не вечные проблемы и требования рефинансирования, а внушительная цифра, которая не является пределом. Реформы Нацбанка многие воспринимали в штыки не потому что они были неэффективными, а именно из-за их актуальности, которая означала сложности. Но кризисный период прошел, и теперь оставшиеся участники рынка видят результаты общей работы", – подчеркнула Алена Дегрик.

Глава LeoGaming часто выступает с разъяснениями главных событий экономической медиа-повестки. На той неделе Алена Дегрик сообщала о том, что выход дочерней компании PayPal – стартапа XOOM – на украинский рынок не означает официальную работу самой международной платежной системы, однако существенно приближает этот момент.