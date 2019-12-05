Алена Дегрик Шевцова о финансовых результатах "Черной пятницы" в Украине

За последние несколько лет «Черная пятница» стала довольно устойчивой платежной привычкой для многих украинцев

Украинские ритейлеры заваливают клиентов выгодными предложениями и соревнуются в рекламных роликах за внимание потребителя. Как оказалось, все не зря – в этом году "Черная пятница" в Украине установила несколько новых рекордов. О причинах их формирования нам рассказала CEO процессинговой компании LEOGAMING, fintech-эксперт Алена Дегрик Шевцова.

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"Даже если отбросить влияние маркетинговых правил США на украинский бизнес – у "Черной пятницы" отличный фундамент. Традиция "всего один день покупай с огромной скидкой" очень хорошо ложится на привычку украинцев откладывать покупку. Многие производители смартфонов сходятся во мнении, что украинский потребитель долго выбирает, сравнивает цены, ждет удобного случая, выраженного в скидке. Возможность сэкономить 40-50% от изначальной стоимости – идеальный момент. За последние 4-5 лет люди сознательно ждут "Черную пятницу", откладывая деньги на внушительные покупки", – рассказывает Алена Дегрик Шевцова.

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Такое мнение легко подтверждается статистикой. Как сообщает Приватбанк, объем безналичных покупок в эту "Черную пятницу" превысил среднесуточный показатель в 10 раз и на 37%, если сравнивать с 2018 годом.

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"Безналичные платежи в Украине развиваются очень быстро. У клиента по ним высокие требования, и, как показывают результаты "пиковых дней", эти требования подкрепляются высокой потребительской активностью. Удобство, бесшовность процесса оплаты делают покупку быстрее. Это, в свою очередь, ускоряет принятие решения для самого клиента. Мы говорим не об импульсивности, а о постоянной доступности оплат. И эта тенденция будет только расти", – резюмировала Алена Дегрик Шевцова.

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