Алена Дегрик Шевцова о перспективах запуска Revolut в Украине в 2020 году

Пару недель назад стало известно, что один из самых успешных европейских fintech-стартапов — мобильный банк Revolut — планирует зайти в Украину в 2020 году

Многие fintech-эксперты уже успели выразить свою позицию на этот счет. Алена Дегрик Шевцова считает, что "Революту" и остальным придется изрядно постараться, чтобы зайти в Украину и "выбить" аудиторию у конкурентов, называя три главных причины такого мнения, сообщает UA NEWS.

В первую очередь, дело в высоком уровне финансового рынка в Украине. Сам мобильный банкинг в Украине появился в одно время с США, Великобританией и остальными лидерами и по уровню проникновения сейчас, как минимум, не отстает от них, а порой и находится впереди.

"Небанковские fintech-проекты также преуспели по набору несколькомиллионной аудитории за 10 лет активного развития. Основные платежные привычки — пополнение мобильного, оплата коммуналки, карточные переводы — давно переехали из касс в онлайн. Это такая очевидная история, что создание нового сервиса на эту тему не имеет смысла — настолько высоким будет порог входа", — говорит Алена Дегрик Шевцова.

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Мобильные банки, по словам эксперта, появились позже, но здесь это связано с вопросами регулирования и серьезным финансовым кризисом в 2014 году. Однако сейчас ситуация выровнялась.

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Во-вторых, украинский бизнес, по мнению Алены Дегрик — это "мастер "долгой осады".

"Когда Uber заходил в Украину, многие говорили, что это "убийца Uklon". Когда заходил Taxify (ныне Bolt) — говорили то же самое. В итоге, после того, как прошел первичный хайп от появления Uber, качество сервиса у них стало падать. Uklon же, наоборот, провел серьезный апгрейд по приложению и принципам работы с водителями. В итоге, большим международным стартапам пришлось считаться с украинской компанией, которая выдержала "долгую осаду" и испытание временем. Этот пример абсолютно показательный и для транзакционного бизнеса. Мало быть на слуху. Нужно уметь слушать своего клиента и понимать специфику украинского рынка. А для международных брендов это игра на чужом поле, причем явно не из простых", — рассказывает Алена Дегрик.

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Несомненно, приход Revolut и его аналогов в Украину — это отличный сигнал для экономики. Они соберут лояльную аудиторию среди upper middle class — и это круто. Но выход в массы для них не будет легкой прогулкой. Украинский fintech явно не будет сдаваться просто так, что делает следующие пару лет максимально интересными для всех участников.

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