Алена Дегрик Шевцова о причинах популярности fintech-отрасли в банковской и IT-сферах

Большие fintech-компании из года в год меняют "правила игры" в мировой экономике, а порой и значительно влияют на политику

Они изобретают инновационные сервисы, которые делают жизнь клиентов проще, те становятся массовыми, а компании получают огромные прибыли. Как же финансовые технологии стали game changer’ами — в своем блоге рассказывает CEO процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

"В первую очередь, это новая рыночная ниша, объединяющая финансы и технологии. Она представляет собой гибрид традиционных процессов финансирования — оборотного капитала, переводов, обработки платежей, депозитов, страхования жизни, оплат и многого другого — но перепаковывает их традиционные структуры в новый технологический процесс. Фактически, переизобретает велосипед, улучшая конструкцию и принцип его работы, — рассказывает Алена Дегрик. - Современные возможности онлайн-оплат и безналичных платежей используются для создания новых финструктур. Последние способны к масштабированию и взаимной интеграции благодаря API и новым — недоступным до этого — возможностям подробной аналитики и микротаргетинга".

Алена Дегрик Шевцова называет 2008 год переломным моментом для всей отрасли, ведь именно тогда появились App Store и Google Play (тогда еще Android Market). Зарождение и развитие культуры использования приложений для всех задач — в том числе финансовых — навсегда изменило не только пользовательские привычки, но и ориентацию бизнеса.

"Все изменил интернет и бурный рост количества людей, желающих решать свои задачи именно в онлайне, а не оффлайне. Финансово-технические решения стали брендом, когда первые стартапы начали создавать high-tech финансовые продукты с использованием новейших разработок. Технологии, а не деньги — теперь ключевое звено", — объясняет Алена Дегрик.

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При этом глава LeoGaming говорит, что суть транзакционного бизнеса, его среда и роль банков ничуть не изменились, другим стал лишь подход к клиенту и требования последнего к оперативности решения задач.

"Вы можете сделать перевод в другую часть земного шара с помощью телефона. Оформить кредит, открыть депозит. Оплатить проезд в метро, приложив телефон к турникету, а не покупать жетон. Не ждать, пока откроется еще одна касса в супермаркете, а оплатить покупки через приложение. Fintech-проекты превратились в окно новых возможностей, решением, которое вывело использование финуслуг на новый уровень комфорта и удобства. Произвело настоящую революцию пользовательского опыта. Как тут не стать модным?" — резюмирует Алена Дегрик Шевцова.

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